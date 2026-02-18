Meglepő, mennyi titokra fény derülhet a borválasztása alapján

Egy friss kutatás szerint a kedvenc italválasztás többet árulhat el a személyiségünkről, mint gondolnánk. A tudósok azt vizsgálták, hogyan függ össze a bor iránti preferencia bizonyos személyiségjegyekkel, és eredményeik alapján érdekes mintázatok rajzolódtak ki – írja a Daily Mail.

Fotó: Unsplash

A kutatást a Peking–Hong Kong baptista egyetem szakemberei végezték, akik közel tízezer online borértékelést elemeztek. Mesterséges intelligencia segítségével a vélemények alapján különböző személyiségjegyeket csoportba rendeztek, majd ezeket összevetették azzal, hogy a vásárlók milyen fajta borokat választottak.

Az eredmények szerint azok, akik nyitottabbak az új élményekre és általában együttműködőbb, barátságosabb személyiségek, gyakrabban választanak magasabb alkoholtartalmú borokat. Ezeket az italokat sokan testesebbnek, gazdagabb ízvilágúnak és jobb minőségűnek tartják. Ebbe a kategóriába tartozhat például a Cabernet Sauvignon, a Malbec, valamint a Portói bor vagy a Sherry.

Ezzel szemben az érzelmileg érzékenyebb emberek inkább az alacsonyabb alkoholtartalmú borokat részesítik előnyben. Ilyen lehet például a Sauvignon Blanc, a Pinot Noir vagy a Prosecco.

A tanulmány arra is rámutatott, hogy a lelkiismeretesség – vagyis a felelősségtudat és a szervezettség – nem mutatott egyértelmű kapcsolatot a borválasztással.

Ennek oka lehet, hogy ezeknél az embereknél több, egymásnak ellentmondó szempont érvényesül: egyszerre lehet fontos számukra az egészségtudatosság és a minőségi élmény.

A kutatók szerint az eredmények a jövőben segíthetnek abban, hogy az online kereskedők személyre szabott ajánlásokat készítsenek. Ha a borválasztást a személyiségjegyekkel is összekapcsolják, az nemcsak pontosabb ajánlórendszereket eredményezhet, hanem a vásárlók döntési terhét is csökkentheti – ami egyes személyiségtípusoknál kifejezetten kedvező lehet.

