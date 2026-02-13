A tudósok ledobták a bombát: korszakbontó áttörés a bőrrák kezelésében

A felfedezés reményt ad arra, hogy évente több ezer életet lehet majd megmenteni az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. A vizsgálatok szerint ez a gén lehetővé teszi, hogy a bőrrák elkerülje az immunrendszer T-sejtjeinek támadását, így a daganat más szervekbe is átterjedhet – írja a Mirror.

A szolárium növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Fotó: Unsplash

Új remény a bőrrák kezelésében

A HOXD13 egy olyan transzkripciós faktor, amely normálisan a génműködés szabályozásában vesz részt, de melanomában a tumor növekedését serkenti. A kutatók több mint 200, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Mexikóban élő beteg daganatmintáit elemezték. Az eredmények azt mutatták, hogy a HOXD13 fokozza az angiogenezist, vagyis az új erek képződését, amelyek táplálják a daganatot. Emellett növeli az adenozin szintjét, ami gyengíti az immunválaszt. Egérkísérletek és emberi sejtvonalakon végzett vizsgálatok megerősítették, hogy

a gén gátlása csökkenti a tumor növekedését.

Jelenleg klinikai vizsgálatok zajlanak olyan gátló gyógyszerekkel, amelyek a HOXD13-hoz kapcsolódó útvonalakat célozzák, részben immunterápiával kombinálva. A melanoma leggyakoribb tünete egy új vagy megváltozott anyajegy, amely méretében, alakjában vagy színében eltér a megszokottól. A szakemberek szerint a korai felismerés és az új, molekuláris szintű kezelések kombinációja jelentősen javíthatja a betegek túlélési esélyeit.

Recept nélkül kapható vitamin, ami felére csökkentheti a bőrrák kiújulását

Egy friss tanulmány szerint a B3-vitamin nikotinamid formája segíthet mérsékelni a bőrrák kialakulásának kockázatát – a rendszeres szedés akár 14 %-os csökkenést mutatott az új eseteknél egy 33 000 fős vizsgálatban.

Hogyan különböztetheti meg az anyajegyet a veszélyes bőrráktól – életmentő tippek nyárra

A bőrrák – a leggyakoribb daganattípusok egyike – idejében felismerve jól kezelhető, ezért fontos, hogy figyeljünk a bőrünkön megjelenő elváltozásokra, különösen nyáron, amikor több testfelület látható és az UV-sugárzás is erősebb. Ha egy anyajegy színe, formája vagy mérete megváltozik, aszimmetrikussá válik, viszket vagy vérezni kezd, érdemes mielőbb bőrgyógyászhoz fordulni.