Súlyos vádak robbantak ki: hosszú börtön vár a színészre

A nevadai esküdtszék ítélete szerint Nathan Chasing Horse, a Farkasokkal táncoló című film egykori színésze több rendbeli szexuális erőszak vádjában bűnösnek bizonyult. A döntés értelmében a vádlott hosszú évekre börtönbe kerülhet, miután a bíróság megállapította, hogy kiskorúakat is érintő bűncselekmények történtek, amelyeket spirituális tekintélyével leplezett - tájékoztat a Fox News.

A bírósági ítélet után hosszú börtön várhat a volt színészre

Fotó: HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hány év börtön várhat a színészre?

A bíróság által megállapított vádpontok alapján a színész legalább 25 év börtönbüntetésre számíthat. Az ítélet súlyosságát növeli, hogy több cselekmény kiskorú sérelmére történt, ami az amerikai jog szerint kiemelten súlyosbító körülmény.

Miért fenyegeti hosszú börtönbüntetés?

A hosszú börtönbüntetés oka, hogy a vádirat szerint a színész éveken át, tudatosan és rendszerszinten követte el a szexuális erőszak különböző formáit. Az ügyészség szerint visszaélt hírnevével és spirituális szerepével, amellyel kiszolgáltatott helyzetbe hozta áldozatait.

Mi a minimum börtönbüntetés szexuális erőszak esetén?

Hasonló, kiskorúakat érintő szexuális erőszak esetén az Egyesült Államokban a minimum börtönbüntetés jellemzően több évtized, és sok esetben feltételes szabadlábra helyezés nélkül kell letölteni. A jelen ügyben is ezért számolnak rendkívül hosszú szabadságvesztéssel.

