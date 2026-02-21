Élve égették el a nőt és csecsemőjét Indiában

Az eset 2026 februárjában történt India keleti részén, egy Kudsai nevű, elszigetelt törzsi településen, mintegy 250 kilométerre Ranchitól, az állam fővárosától. A rendőrség szerint egy feldühödött tömeg felgyújtotta a 30 év körüli Jyoti Sinkut és 10 hónapos gyermekét, miután elterjedt a hír, hogy boszorkányság gyakorlásával felelős egy helyi férfi haláláért.

Boszorkányság miatt égették halálra anyát és kisfiát

Fotó: shraga kopstein / Unsplash

Boszorkányság miatti vádak vezettek a gyilkossághoz

A hatóságok közlése szerint a tragédiát megelőzően több szerencsétlenség is történt a faluban: szarvasmarhák pusztultak el, majd megbetegedett és meghalt egy Pustun Birua nevű férfi. Felesége egy informális gyógyítóhoz fordult, mivel a térségben nem áll rendelkezésre hivatalos egészségügyi ellátás. A férfi halála után hamar elterjedt a szóbeszéd, hogy a betegséget Jyoti Sinku idézte elő.

Felgyújtották a házat, az apa túlélte a támadást

Jyoti férje, Kolhan Sinku – aki a támadás során súlyos égési sérüléseket szenvedett – a kórházból elmondta, hogy körülbelül egy tucat ember, köztük nők is, törtek rájuk az éjszaka folyamán.

Hiába könyörgött, hogy az ügyet a falusi tanács előtt rendezzék, a tömeg nem hallgatott rá, és felgyújtotta a házat.

Több ezer halálos áldozat két évtized alatt

Az indiai Nemzeti Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal adatai szerint 2000 és 2016 között több mint

2500 embert öltek meg az országban boszorkányság vádjával, többségük nő volt.

Az ilyen esetek leggyakrabban elszegényedett, törzsi közösségekben fordulnak elő, ahol a babona erősebb, mint az állami intézményekbe vetett bizalom.

Nyomozás és megelőzési programok indulnak

A rendőrség eddig négy férfit vett őrizetbe gyilkosság és bűnszövetség gyanújával, és külön nyomozócsoportot állítottak fel a további elkövetők felkutatására. A hatóságok bejelentették, hogy felvilágosító programokat indítanak vidéki térségekben a babonák és tévhitek visszaszorítására.

A tragédia ismét rámutat arra, hogy a boszorkányság vádja nem csupán történelmi jelenség, hanem napjainkban is halálos erőszak forrása lehet, ha az oktatás és az egészségügyi ellátás hiányzik.