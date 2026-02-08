Legyőzte a rák, meghalt az amerikai rocksztár

A 3 Doors Down zenekar hivatalos közleménye tudatta a nagyvilággal, a rajongókkal, hogy február 7-én, 47 éves korában meghalt Bradley Arnold. Az énekes-dalszerző békésen, álmában, szerettei körében hunyt el.

Meghalt Bradley Arnold, a 3 Doors Down nevű amerikai zenekar frontembere

Fotó: JORG CARSTENSEN / DPA

Arnold neve fogalom a rockzene világában: ő volt a 3 Doors Down egyik alapító tagja 1996-ban, és a frontembere. A zenész nemcsak az éneklésben, de az ikonikus dalok megírásában is kulcsszerepet vállalt. A banda legismertebb slágere, a Kryptonite – amelyet Arnold még középiskolásként, mindössze 15 évesen írt – hatalmas nemzetközi sikert hozott, és a dal több mint egymilliárd lejátszást ért el a streaming szolgáltatóknál – írja az Express.

Nyíltan küzdött a betegséggel, mielőtt meghalt

Fél évvel ezelőtt, 2025 májusában Arnold nyilvánosan bejelentette, hogy 4-es stádiumú veserákos, amely sajnos már a tüdejére is átterjedt. Emiatt a banda kénytelen volt lemondani a 2025-re tervezett nyári turnéját. Az Instagramon közvetített videóüzenetében az énekes beszámolt hitéről és pozitív hozzáállásáról is, mondván: „Nincs bennem félelem” – kiemelve, hogy erősen bízik a spirituális megerősödésben, és hálás mindazért, amit elért.

Sajnos bár az amerikai rocksztár pozitív hozzáállással és erővel küzdött, a betegség végül legyőzte őt.

Zenésztársai és rajongói mély megrendüléssel emlékeznek most Brad Arnoldra, akit nemcsak tehetséges előadóművészként, hanem szerető családapaként és inspiráló dalszerzőként is tiszteltek. A zenekar közleményében kiemelte, hogy Arnold munkássága túlmutat a színpadon: „dalai kapcsolatokat teremtettek, örömet, hitet és közös élményeket adtak a közönségnek” – írták. Bradley Arnold halála nem csupán a 3 Doors Down fanjai számára gyász, hanem a rockzene világának is jelentős veszteség – öröksége azonban dalain keresztül tovább él.