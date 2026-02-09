Hihetetlen bejelentést tett Brad Pitt – váratlan szerepben tér vissza a színész

Hírlevél
42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Brad Pitt ismét magára ölti egyik legismertebb filmes karakterét. A színész újra eljátssza Cliff Boothot, a 2019-es Volt egyszer egy… Hollywoodban Oscar-díjas kaszkadőrfiguráját egy készülő spin-off filmben. Az alkotás „Cliff Booth kalandjai” címmel érkezik, és meglepetésként jelentették be a Super Bowl LX közvetítése alatt.
hollywoodquentin tarantinoBrad PittDavid Fincherfilm

A filmet a Netflix mutatta be egy rövid, kizárólag a sportesemény nézőinek vetített előzetessel. Az ajánló egyelőre nem érhető el online, így a részleteket továbbra is titok övezi, ami csak tovább fokozza a rajongók érdeklődését – írja az Independent.

film
Ismét egy Tarantino filmben láthatjuk Brad Pitt (iilusztráció) Fotó: SONY PICTURES ENTERTAINMENT - HE / Collection ChristopheL via AFP

Visszatér korábbi szerepéhez a népszerű filmsztár

A projekt különlegessége, hogy a rendezői székbe David Fincher ül, aki korábban olyan filmekkel dolgozott együtt Pittel, mint a Hetedik, a Harcosok klubja vagy a Benjamin Button különös élete. A forgatókönyvet a hírek szerint Quentin Tarantino írta, így a spin-off szorosan kapcsolódik az eredeti film világához és stílusához, még ha nem is ő maga rendezi. 

Cliff Booth karaktere a Volt egyszer egy… Hollywood egyik legemlékezetesebb alakja volt, Pitt alakítása pedig Oscar-díjat ért.

A most készülő film várhatóan erre a figurára fókuszál, és mélyebben feltárja a kaszkadőr múltját és kalandjait az 1960–70-es évek Hollywoodjában. A Netflix egyelőre nem közölt premierdátumot, de a kreatív csapat és Pitt visszatérése miatt a „Cliff Booth kalandjai” már most az egyik legjobban várt filmes projektnek számít.

