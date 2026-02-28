A legnagyobb divatkatasztrófák minden idők Brit Awards díjátadóiról – galéria

Már javában készülnek a hírességek a szombat esti díjátadóra. A 46. Brit Awardsot rendhagyó módon most először nem Londonban, hanem Manchesterben rendezik. A világsztárok káprázatos összeállításokban tündökölnek, azonban minden évben láthatunk kínos divatbakikat is.
A hétvégén rendezik meg a 46. Brit Awards díjátadót. A ceremónia különlegessége, hogy most először nem Londonban, hanem Manchesterben, a vadonatúj Co-op Live arénában tartják az ünnepséget – írja a BBC.
A díjátadót Olivia Dean és Lola Young vezeti.
A díjátadón számos meglepetés várható. Az ünnepségben fellép Harry Styles Aperture című dalával, és a tavaly elhunyt Ozzy Osbourne-ról is megemlékeznek.
A Brit Awards-on 16 kategóriában több mint 90 jelölt verseng majd a díjakért.
A nagyszabású eseményen minden évben káprázatos ruhákban és összeállításokban tündökölnek a világsztárok, azonban minden évben van néhány híresség, aki csúnyán mellényúl.
Íme, az elmúlt évek legkínosabb divatbakijai a Brit Awards vörös szőnyegén:
