Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

A legnagyobb divatkatasztrófák minden idők Brit Awards díjátadóiról – galéria

Már javában készülnek a hírességek a szombat esti díjátadóra. A 46. Brit Awardsot rendhagyó módon most először nem Londonban, hanem Manchesterben rendezik. A világsztárok káprázatos összeállításokban tündökölnek, azonban minden évben láthatunk kínos divatbakikat is.
díjátadódivatbakiBrit Awards

A hétvégén rendezik meg a 46. Brit Awards díjátadót. A ceremónia különlegessége, hogy most először nem Londonban, hanem Manchesterben, a vadonatúj Co-op Live arénában tartják az ünnepséget – írja a BBC

Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer Teddy Swims poses on the red carpet upon arrival for the BRIT Awards 2025 in London on March 1, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – NO POSTERS – NO MERCHANDISE– NO USE IN PUBLICATIONS DEVOTED TO ARTISTS
Teddy Swims a Brit Awards zenei díjátadón
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A díjátadót Olivia Dean és Lola Young vezeti. 

A díjátadón számos meglepetés várható. Az ünnepségben fellép Harry Styles Aperture című dalával, és a tavaly elhunyt Ozzy Osbourne-ról is megemlékeznek. 

A Brit Awards-on 16 kategóriában több mint 90 jelölt verseng majd a díjakért. 

A nagyszabású eseményen minden évben káprázatos ruhákban és összeállításokban tündökölnek a világsztárok, azonban minden évben van néhány híresség, aki csúnyán mellényúl

Íme, az elmúlt évek legkínosabb divatbakijai a Brit Awards vörös szőnyegén: 

Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák Talia Storm attending the Brit Awards 2023 at the O2 Arena, London. Picture date: Saturday February 11, 2023.
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák CMAT attending the Brit Awards 2024 at the O2 Arena, London. Picture date: Saturday March 2, 2024.
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák Whitney Adebayo arriving for The BRIT Awards 2025 at London's O2 Arena. Picture date: Saturday March 1, 2025.
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák March 1, 2025, London, United Kingdom: CMAT aka Ciara Mary-Alice Thompson attends The BRIT Awards 2025 at The O2 in Greenwich, London. (Credit Image: © Cat Morley/SOPA
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer songwriter Tallia Storm poses on the red carpet upon arrival for the BRIT Awards 2024 in London on March 2, 2024. (Photo by CARLOS JASSO / AFP) / RESTRIC
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer Anastacia arrives at the Brit Awards in London 20 February 2002. PHOTO Nicolas ASFOURI. (Photo by NICOLAS ASFOURI / AFP)
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák The BRIT Awards Arrivals 2024 held at The Magazine London, 11 Ordnance Cres, London. Here: Maya Jama Credit: Justin Goff/GoffPhotos.com Ref: KGC-03 BRIT Awards A
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák March 1, 2025, London, United Kingdom: Zeze Millz attends The BRIT Awards 2025 held at The O2 Arena, London. (Credit Image: © Mario Mitsis/SOPA Images via ZUMA Press Wi
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer Teddy Swims poses on the red carpet upon arrival for the BRIT Awards 2025 in London on March 1, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIA
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British fabric sculptor and designer Daniel Lismore poses on the red carpet on arrival for the BRIT Awards 2019 in London on February 20, 2019. (Photo by Tolga AKMEN /
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák March 1, 2025, London, United Kingdom: Kemi Rodgers attends The BRIT Awards 2025 held at The O2 Arena, London. (Credit Image: © Mario Mitsis/SOPA Images via ZUMA Press
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer-songwriter Rita Ora poses on the red carpet on arrival for the BRIT Awards 2018 in London on February 21, 2018. (Photo by Tolga AKMEN / AFP) / RESTRICTED
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer Lola Young poses on the red carpet upon arrival for the BRIT Awards 2025 in London on March 1, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDIT
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer-songwriter Dua Lipa gets help with her train as she poses on the red carpet on arrival for the BRIT Awards 2018 in London on February 21, 2018. (Photo by
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer and artist bbyclose poses on the red carpet upon arrival for the BRIT Awards 2025 in London on March 1, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTE
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer-songwriter and rapper Lizzo poses on the red carpet on arrival for the BRIT Awards 2020 in London on February 18, 2020. (Photo by Tolga Akmen / AFP) / RESTRIC
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák British singer Amy Winehouse arriving at the Earls Court Arena, London ahead of the Brit Awards where she won the award for Best British Female Solo Artist, 14 February
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer Katy Perry arrives at the Brit awards at the Earl's Court exhibition centre in West London on February 18, 2009. The annual event looks to honour the successf
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák 16th February 2010: The Brit Awards 2010, held at Earls Court, London. Arriving: Lady Gaga Credit: Justin Goff/GoffPhotos.com Ref: KGC-03
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák US singer Taylor Swift poses on the red carpet to attend the BRIT Awards 2015 in London on February 25, 2015. AFP PHOTO / LEON NEAL RESTRICTED TO EDITORIAL USE, TO ILL
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards and Jade Thirlwall of Little Mix with their Best British Video Brit Award in the press room at the Brit Awards 2019 at t
Brit Awards zenei díjátadó, Brit Awards, BritAwardsbotrányosruhák Kim Kardashian on stage during the 2015 Brit Awards at the O2 Arena, London. February 25, 2015
Galéria: Divatkatasztrófák az elmúlt években a Brit Awards vörös szőnyegén
1/22
Talia Storm

 

