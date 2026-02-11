Britney Spears dalai új kézbe kerültek – vége egy korszaknak?

Britney Spears zenei katalógusa 2023. december 30-án került új tulajdonoshoz a beszámolók szerint. A neves zenei kiadó, a Primary Wave vásárolta meg a popcsillag dalainak jogait. A TMZ jogi dokumentumokra hivatkozva számolt be az ügyletről, amelyet a The New York Times is megerősített egy, az üzlethez közel álló forrás alapján – írj a TheGuardian.

Britney Spears eladta teljes zenei katalógusát – legendás slágerei, köztük a Toxic és a Baby One More Time, új tulajdonoshoz kerültek Fotó: VALERIE MACON / AFP

Az üzlet pontos összege nem ismert, de az elmúlt években a zenei katalógus eladás hatalmas bevételt jelentett több világsztár számára. A Toxic, a Baby One More Time és a Gimme More most már hivatalosan is új kézbe került.

Nem ő az egyetlen – sztárok, akik eladták dalaikat

Az utóbbi években egyre gyakoribb a zenei katalógus felvásárlás a globális zeneiparban.

Bruce Springsteen 2021-ben 500 millió dollárért adta el dalait a Sony Music-nek.

Shakira is hasonló döntést hozott.

Justin Bieber és Justin Timberlake szintén értékesítették katalógusukat.

A Queen dalai 2024-ben több mint egymilliárd dollárért cseréltek gazdát.

Ez jól mutatja, hogy a legendás slágerek jogai ma már komoly befektetési eszköznek számítanak.

Britney Spears és a gyámság utáni új fejezet

Britney Spears 1999 óta kilenc stúdióalbumot adott ki, és a világ egyik legsikeresebb női előadója lett. Pályafutása mellett magánélete is hatalmas figyelmet kapott, különösen a közel 14 évig tartó gyámság miatt.

A bíróság 2021-ben szüntette meg a jogi felügyeletet. 2023-ban megjelent memoárjában, a The Woman in Me című könyvben részletesen beszélt arról, hogyan élte meg ezt az időszakot, és miként érezte úgy, hogy megfosztották döntési szabadságától.

Sokan úgy vélik, a Britney Spears zenei katalógus eladása egy tudatos pénzügyi döntés lehetett, amely új irányt jelöl ki számára a gyámság lezárása után.

