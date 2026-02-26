Britney Spears óriásit villantott: furcsa videója miatt újra aggódnak érte a rajongók

Britney Spears egy apró fekete pántos melltartóban, piros crop topban és fekete miniszoknyában lejtett Billie Eilish „Bad Guy” című slágerére, a felvétel azonban nemcsak a látványos mozdulatok miatt került reflektorfénybe – írja a Daily Star.

Britney Spears

Fotó: Instagram / Britney Spears

Britney Spears botrányos videója megosztja a rajongókat

A popikon az egyik klip elején barna cowboykalapban és khaki ballonkabátban jelent meg, majd később ledobta a felső réteget, és megvillantotta hasát. A kamerába nézve, intenzív tekintettel mutatta be koreográfiáját.

Egy másik videóban egy szív emojival takarta el az egyik kilátszó testrészét, feltehetően azért, hogy a platform szabályainak megfeleljen.

Britney az utóbbi hónapokban több hasonló, nagy energiájú táncvideót is megosztott, amelyek vegyes reakciókat váltottak ki a követőkből.

Bár sokan örülnek annak, hogy felszabadultnak tűnik, mások aggodalmukat fejezték ki a tartalmai miatt.

Nemrég az is kiderült, hogy az énekesnő mintegy 150 millió fontért értékesítette ikonikus dalainak jogait a Primary Wave nevű cégnek. Az üzlet olyan slágereket is érint, mint a „...Baby One More Time” és a „Gimme More”.

A popikon korábban arról is beszélt, hogy „rendkívül érzékeny okokból” soha többé nem lép fel az Egyesült Államokban, ugyanakkor reméli, hogy egyszer az Egyesült Királyságban és Ausztráliában még színpadra állhat. Két éve pedig azt nyilatkozta, hogy nem kíván visszatérni a zeneiparba, bár dalszerzőként továbbra is aktív.

