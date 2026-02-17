Mi történik? Letartóztatták a népszerű sorozat sztárját

Rendzavarás és közterületen való alkoholfogyasztás gyanúja miatt vették őrizetbe a 35 éves színésznőt. A rendőrség szerint Brittany Currant egy közterületen igazoltatták, a sztár azonban olyan részeg volt, hogy nem tudott gondoskodni a saját biztonságáról – írja a TMZ.

Brittany Curran amerikai színésznő Fotó: JEAN BAPTISTE LACROIX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Őrizetbe vették a Lángoló Chicago című sorozat sztárját, Brittany Currant

A hatóságok közlése szerint Brittany olyan mennyiségű alkoholt fogyasztott, hogy „nem tudott válaszolni az alapvető kérdésekre, nem tudta megmagyarázni, hogyan került oda, és úgy tűnt, nem tud gondoskodni a saját biztonságáról.

A színésznőt rendzavarás és közterületen való alkoholfogyasztás vádjával vették őrizetbe, további részleteket nem közölt a rendőrség.

Alkoholtilalom jön a magyarok kedvenc üdülőhelyén – sokakat érint a döntés

A horvát tengerpart egyik legnépszerűbb úti célján új szabályozást készítenek elő a turisták viselkedése miatt. Az alkoholtilalom célja, hogy visszaszorítsa a belvárosban tapasztalt éjszakai rendbontásokat és javítsa a helyiek életminőségét.