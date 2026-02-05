Újabb dráma a Beckham családban: Brooklyn Beckham megdöbbentő lépésre szánta el magát

Brooklyn Beckham újabb fordulatot hozott családi viszályában: a fiatal sztár eltakarta a korábban apjának, David Beckhamnek szentelt tetoválását. A lépés tovább fokozza a Beckham család körüli feszültséget, amely az utóbbi hetekben a címlapokra került – írja a Page Six.

Brooklyn Beckham újabb lépést tett a családi konfliktusban – Fotó: Instagram/@brooklynpeltzbeckham

Brooklyn Beckham eltávolíttatta tetoválását – mi állhat a háttérben?

Brooklyn jobb karján korábban egy horgonytetoválás közepén nagybetűkkel a „DAD” (apa) felirat szerepelt. Új képek szerint Los Angelesben feleségével, Nicola Peltzcel sétálva a tetoválást már tengeri csillag és két mentőgyűrű motívum fedi.

Egy forrás szerint Brooklyn lézeres kezelést vett igénybe, hogy megszabaduljon az apjának szentelt tetoválástól, és mellkasán lévő, anyjának dedikált tetoválását is átalakíttatta.

A fiatal Beckham korábban Instagram-sztorijában is keményen bírálta szüleit, többek között azzal vádolva őket, hogy próbálták tönkretenni házasságát Nicolával, valamint Victoria Beckhamről azt állította, hogy „nem megfelelő módon” táncolt vele az esküvőjén. Miközben a család többi tagja nyilvánosan egységet mutatott, Nicola édesapja, Nelson Peltz elmondta, hogy szerinte mindenki „nagyon jól van”, és a lányának és Brooklynnek hosszú, boldog házasságot kíván.

Brooklyn Beckham döntése, hogy átalakítja a családi tetoválásokat, újabb fejezetet nyit a Beckham család konfliktusában, és tovább erősíti a média érdeklődését a sztárcsalád belső viszályai iránt.

