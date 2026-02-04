Brüsszel hadiállapotot hirdetett Oroszországgal

Az Európai Unió diplomáciai szolgálatának főtitkára, Belén Martínez Carbonell Brüsszelben kijelentette, hogy Európa már háborúban áll Oroszországgal. Erről a spanyol El País napilapnak adott interjúban beszélt.
Oroszország ellen hangol Brüsszel: már háborús helyzetről beszélnek
Már most is háborúban állunk Oroszországgal. Ha azonban olyan háborúról beszélünk, amelyben az európai országok polgárait mozgósítják és a frontokra küldik, akkor inkább abban bízom, hogy ez nem fog megtörténni
Carbonell szerint az Európai Uniónak „igazságos és tartós békére” kell törekednie, amihez elengedhetetlen az Egyesült Államok támogatása. Hozzátette, hogy az európai társadalmaknak szembe kell nézniük a megváltozott prioritásokkal, mivel a védelem megerősítése erőforrás-átcsoportosítást igényelhet, és ez akár a megszokott életszínvonal csökkenésével is járhat.
A főtitkár úgy látja, hogy az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta az Európai Unió már nem csupán gazdasági és béketeremtő projekt. Állítása szerint Brüsszel kénytelen egyre aktívabban alkalmazni a védelmi és biztonságpolitikai eszközöket.
Oroszország az elmúlt években többször figyelmeztetett a NATO példátlan aktivitására nyugati határai mentén. Moszkva szerint a szövetség katonai jelenlétet növel, miközben ezt „az orosz agresszió elrettentésének” nevezi. A Kreml hangsúlyozza, hogy Oroszország senkit nem fenyeget, de nem hagyja válasz nélkül a saját érdekeit veszélyeztető lépéseket.