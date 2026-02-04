Brüsszel hadiállapotot hirdetett Oroszországgal

Az Európai Unió diplomáciai szolgálatának főtitkára, Belén Martínez Carbonell Brüsszelben kijelentette, hogy Európa már háborúban áll Oroszországgal. Erről a spanyol El País napilapnak adott interjúban beszélt.



Brüsszel Oroszország ellen hangol Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / AFP

Oroszország ellen hangol Brüsszel: már háborús helyzetről beszélnek

Már most is háborúban állunk Oroszországgal. Ha azonban olyan háborúról beszélünk, amelyben az európai országok polgárait mozgósítják és a frontokra küldik, akkor inkább abban bízom, hogy ez nem fog megtörténni

– fogalmazott a politikus.

Carbonell szerint az Európai Uniónak „igazságos és tartós békére” kell törekednie, amihez elengedhetetlen az Egyesült Államok támogatása. Hozzátette, hogy az európai társadalmaknak szembe kell nézniük a megváltozott prioritásokkal, mivel a védelem megerősítése erőforrás-átcsoportosítást igényelhet, és ez akár a megszokott életszínvonal csökkenésével is járhat.

A főtitkár úgy látja, hogy az ukrajnai konfliktus kirobbanása óta az Európai Unió már nem csupán gazdasági és béketeremtő projekt. Állítása szerint Brüsszel kénytelen egyre aktívabban alkalmazni a védelmi és biztonságpolitikai eszközöket.

Oroszország az elmúlt években többször figyelmeztetett a NATO példátlan aktivitására nyugati határai mentén. Moszkva szerint a szövetség katonai jelenlétet növel, miközben ezt „az orosz agresszió elrettentésének” nevezi. A Kreml hangsúlyozza, hogy Oroszország senkit nem fenyeget, de nem hagyja válasz nélkül a saját érdekeit veszélyeztető lépéseket.