Nagy volt a mellény Brüsszelben, de megint a falnak mentek – mutatjuk

Az Európai Unió külügyminiszterei nem jutottak egyezségre a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról. Kaja Kallas szerint ez visszalépés, és olyan üzenet, amelyet Brüsszel nem akart elküldeni.
kaja kallasoroszországeurópai bizottság

Az Európai Unió külügyminiszterei nem tudtak megállapodni a 20. Oroszország elleni szankciós csomagról. Erről február 23-án beszélt az uniós diplomácia vezetője, Kaja Kallas az EU-tagállamok külügyminisztereinek találkozója után.

brüsszel
Az Európai Bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho Brüsszelben
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Repedés a falon? Brüsszel nem jutott dűlőre Oroszország ügyében

Nem jutottunk megállapodásra a 20. szankciós csomagról. Ez visszalépés, és olyan üzenet, amelyet ma nem akartunk elküldeni

mondta.

Ez az első alkalom a különleges katonai művelet kezdete óta, hogy az EU nem tudott újabb szankciós csomagot elfogadni február 24. előtt.

Kallas hozzátette, a munka folytatódik a kérdésben. Az uniós diplomácia vezetője arról is beszélt, hogy az EU az Oroszország brüsszeli diplomáciai képviseletén dolgozó diplomaták számát 40 főre csökkenti.

