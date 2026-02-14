Sokkoló gyilkosság: megölte a kislányát, majd hónapokig magával hurcolta a holttestét

A 36 éves Mandie Miller a vád szerint hónapokon át bántalmazta és éheztette a kislányt, Meela Millert, aki 2022 őszén halt meg a család washingtoni otthonában. A brutális gyilkossággal kapcsolatban a hatóságok megállapították, hogy a gyermek extrém legyengült állapotban volt, testsúlya halálakor alig haladta meg egy átlagos óvodásét. Az ügyészek szerint a bántalmazás egy részét a lakásban elhelyezett kamerák is rögzítették – számolt be a Washington Post.

A brutális gyilkosságról egy temetkezési vállalat bejelentése kapcsán szerzett tudomást a rendőrség (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Még a sokat látott bírót is megrendítette a brutális gyilkosság

A nő és párja csak hónapokkal később indult útnak a holttesttel, egy U-Haul teherautóban, ám egy temetkezési vállalat gyanút fogott, és értesítette a rendőrséget. A bíróság végül emberölés, gyermekbántalmazás és jogellenes fogva tartás miatt mondta ki bűnösnek a nőt.

Washington mom sentenced after killing 8-year-old adopted daughter, driving body across states in U-Haul months later https://t.co/KUfTnnRcv2 pic.twitter.com/MDjeMLlcjW — New York Post (@nypost) February 9, 2026

Az ítélethirdetéskor a bíró hangsúlyozta: az eset az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amit egy szülő – vagy nevelőszülő – elkövethet.

Megölte a 17 éves lányt, majd átadott a rendőröknek egy üveg sört

Gyilkosság vádjával indult nyomozás Walesben, mivel a sofőr alkohol és többféle drog hatása alatt követett el egy szörnyű bűnt.

Ez minden idők egyik legbrutálisabb gyilkossága, szörnyű dolog történt a 22 éves nővel

Az elsődleges vizsgálatok szerint a fiatal nővel végzetes támadás történt: a tettesek nemcsak arra vetemedtek, hogy elrabolják, hanem arra is, hogy magzatát eltávolítsák, majd magára hagyják az erdőben.

