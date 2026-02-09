Megfogta a nő derekát, örökre megvakult egy férfi

A brutális verekedés 2024. november 24-én hajnalban történt egy nightclub előtt. A 19 éves Jade Aston párjával érkezett a szórakozóhelyre, alig négy héttel azután, hogy gyermeket szült. Az este akkor fordult át konfliktusba, amikor egy számára ismeretlen férfi tánc közben rövid időre a derekára tette a kezét, majd azonnal el is vette, amikor látta, hogy ezzel kellemetlen helyzetbe hozta a nőt – írj a DailyStar.

A brutális verekedés következménye: megrepedt szemgolyó és végleges látásvesztés Fotó:Illusztráció/Unplash

Brutális verekedés: három ütés, megrepedt szemgolyó, örök vakság

A nőt és partnerét a biztonságiak kivezették, míg a férfi még körülbelül egy órát bent maradt a szórakozóhelyen. Amikor később elhagyta az épületet, a fiatal nő az utcán rátámadt, és három alkalommal is arcon ütötte.

Az egyik egyik ütésnél a nő kezén lévő gyűrű közvetlenül a férfi szemébe csapódott, ami teljes vastagságú szemhéjszakadást és a szemgolyó megrepedését okozta.

Az áldozat vallomása szerint a brutális verekedés örökre megváltoztatta az életét. Bal szemére végleg megvakult, mélységérzékelési problémákkal és állandó fejfájással küzd, emiatt fel kellett adnia villanyszerelő tanulmányait is.

A bíróság Astont testi sértés miatt nyolc hónap börtönre ítélte, amelyet 12 hónapra felfüggesztettek, emellett 20 rehabilitációs napot és 500 font kártérítés megfizetését rendelték el, figyelembe véve a nő megbánását és frissen diagnosztizált borderline személyiségzavarát.

