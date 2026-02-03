Ilyen az élet Európa utolsó büntetőtelepén

Az olaszországi Toszkána partjainál fekvő Gorgona sziget ad otthont Európa utolsó büntetőtelepének, ahol a hangsúly nem a büntetésen, hanem a társadalomba való visszailleszkedésen van. A fogvatartottak szabadon mozoghatnak, dolgozhatnak, és még fizetést is kapnak munkájukért, így a visszaesési arány szokatlanul alacsony – írja a Travelbook.

Gorgona szigetén található Európa utolsó büntetőtelepe – Fotó: Unsplash

Hogyan dolgoznak és élnek a fogvatartottak a büntetőtelepen?

A Gorgona büntetőtelepen élő fogvatartottak napja reggel hatkor kezdődik, majd 11 óráig dolgoznak, például pék, borász vagy méhész munkát végeznek. A fizetés egy részét a szabadulás utáni időszakra félreteszik, a nap hátralévő részében pedig szabadon tevékenykedhetnek.

A szigeten van fitneszterem, zene- és színjátszásoktatás, és a futball is népszerű.

A fogvatartottak munkája közül kiemelkedik az exkluzív fehérbor készítése, amelyet profi borászok felügyelete mellett készítenek – így Gorgona mára a borvilágban is ismertté vált.

Miért olyan alacsony a visszaesési arány a szigeten?

A büntetőtelep különlegessége nem csak a fizetett munka és a szabad mozgás, hanem a kiemelkedően alacsony visszaesési arány is: mindössze 20% követ el újabb bűncselekményt szabadulása után, szemben az olasz hagyományos börtönök 80%-os arányáva

l. A fogvatartottak hetente egyszer fogadhatnak látogatót, és bizonyos esetekben egyéni cella is járhat.

Bár előfordulnak erőszakos esetek, a szigeti szabályok szigorúak: minden kihágás azonnali visszaküldést jelent a szárazföldi börtönbe.

Meg lehet látogatni turistaként Európa utolsó büntetőtelepét?

Bár Gorgona elszigetelt, turisták is látogathatják a szigetet, előzetes bejelentkezés után. A napi kirándulások során a látogatók megismerhetik a sziget különleges életét, a munkafolyamatokat, és akár fürödhetnek a kikötő előtti tengerben. Európa utolsó büntetőtelepének meglátogatása így egyszerre lenyűgöző és rendhagyó élmény – egy hely, ahol a büntetés mellett a lehetőségek is kézzelfoghatók.

