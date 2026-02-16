Tragikus buszbaleset: többen életüket vesztették, 46-an megsérültek

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a buszbaleset sérültjeit a környékbeli kórházakba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket – írja a Reuters.

A buszbalesetben mezőgazdasági munkásokat szállító jármű borult fel - Képünk illusztráció

Fotó: HANDOUT / Brazil's Federal Highway Police

A buszbaleset körülményei

A baleset a kora reggeli órákban következett be a BR–153-as autópályán. A helyi beszámolók szerint a jármű bal hátsó abroncsa kidurrant, a sofőr ezt követően elvesztette uralmát a busz felett. A jármű letért az úttestről és felborult. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

