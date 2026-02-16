Tragikus buszbaleset: többen életüket vesztették, 46-an megsérültek

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a buszbaleset sérültjeit a környékbeli kórházakba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket – írja a Reuters.
A buszbaleset körülményei
A baleset a kora reggeli órákban következett be a BR–153-as autópályán. A helyi beszámolók szerint a jármű bal hátsó abroncsa kidurrant, a sofőr ezt követően elvesztette uralmát a busz felett. A jármű letért az úttestről és felborult. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.
Egy ember meghalt és 32-en megsérültek, amikor az iowai Iowa Lakes Community College baseballcsapatát szállító busz felborult. A tragikus buszbaleset egy vidéki autópálya-szakaszon történt, Twin Lakes közelében.
Halálos közlekedési baleset bénította meg Sydney nyugati részének egyik fő közlekedési útvonalát kedden. A buszbaleset következtében egy gyalogos életét vesztette, a hatóságok több órára lezárták az érintett útszakaszt.
A brazil szövetségi közúti rendőrség tájékoztatása szerint a busz mezőgazdasági munkásokat szállított az északkeleti Maranhão államból a déli Santa Catarina államba, ahol almabetakarítási munkára indultak.