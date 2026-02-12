Híres sportolókat szállító busz borult árokba: egy halott és több tucat sérült

A busz hirtelen lesodródott az útról és egy árokba borult. A hatóságok vizsgálják a buszbaleset körülményeit, egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát – számolt be róla a New Yorks Post.

A buszbalesetben több tucat egyetemista sérült meg.

Fotó: Unsplash

Halálos buszbaleset árnyékolta be a szezonkezdetet

A hatóságok közlése szerint a balesetben más jármű nem volt érintett. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a sérülteket kórházba szállították. Az Iowa Lakes Community College közleményben hangsúlyozta, hogy a diákok és a dolgozók biztonsága a legfontosabb számukra. Az intézmény aktívan támogatja az érintetteket, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a családtagokkal. A baseballcsapat szezonja nemrég indult, múlt héten a Northern Oklahoma College-Tonkawa ellen játszottak négymérkőzéses sorozatot.

A csapat a tervek szerint csütörtökön és pénteken a North Arkansas College ellen lépett volna pályára.

A North Arkansas College részvétét fejezte ki, kiemelve, hogy a felsőoktatási közösség egy nagy család, amely ilyen nehéz időkben is összetart.

Iowa kormányzója, Kim Reynolds közösségi oldalán azt írta, férjével együtt összetörtek a történtek miatt, és imáikban gondolnak az áldozatokra és családjaikra.

One dead, 32 injured after Iowa Lakes Community College baseball team bus crashes https://t.co/fOdJVlGO7H pic.twitter.com/GdE4nOTJXO — New York Post Sports (@nypostsports) February 12, 2026

