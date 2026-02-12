Hírlevél
Híres sportolókat szállító busz borult árokba: egy halott és több tucat sérült

Egy ember meghalt és 32-en megsérültek, amikor az iowai Iowa Lakes Community College baseballcsapatát szállító busz felborult. A tragikus buszbaleset egy vidéki autópálya-szakaszon történt, Twin Lakes közelében.
A busz hirtelen lesodródott az útról és egy árokba borult. A hatóságok vizsgálják a buszbaleset körülményeit, egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát számolt be róla a New Yorks Post.

buszbaleset
A buszbalesetben több tucat egyetemista sérült meg.
Fotó: Unsplash

Halálos buszbaleset árnyékolta be a szezonkezdetet

A hatóságok közlése szerint a balesetben más jármű nem volt érintett. Az áldozatok személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a sérülteket kórházba szállították. Az Iowa Lakes Community College közleményben hangsúlyozta, hogy a diákok és a dolgozók biztonsága a legfontosabb számukra. Az intézmény aktívan támogatja az érintetteket, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a családtagokkal. A baseballcsapat szezonja nemrég indult, múlt héten a Northern Oklahoma College-Tonkawa ellen játszottak négymérkőzéses sorozatot. 

A csapat a tervek szerint csütörtökön és pénteken a North Arkansas College ellen lépett volna pályára. 

A North Arkansas College részvétét fejezte ki, kiemelve, hogy a felsőoktatási közösség egy nagy család, amely ilyen nehéz időkben is összetart.
Iowa kormányzója, Kim Reynolds közösségi oldalán azt írta, férjével együtt összetörtek a történtek miatt, és imáikban gondolnak az áldozatokra és családjaikra.

Halálra gázolta a busz a gyalogost

Halálos közlekedési baleset bénította meg Sydney nyugati részének egyik fő közlekedési útvonalát kedden. A buszbaleset következtében egy gyalogos életét vesztette, a hatóságok több órára lezárták az érintett útszakaszt.

 

