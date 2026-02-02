Tragédia: kilenc ember meghalt egy törökországi buszbalesetben

Hírlevél
Súlyos közúti baleset történt vasárnap Törökország déli részén, Antalya tartományban: egy távolsági busz letért az útról és egy szakadékba zuhant. A buszbalesetben legalább kilenc ember életét vesztette, további huszonegyen megsérültek, közülük heten súlyosan.
A felvételeken látható, amint a busz az oldalán fekszik, egy autópálya-csomópont közelében, a Dosemealti kerületben, Antalya városközpontjától északnyugatra. A jármű Tekirdağból, Törökország északnyugati részéről indult, és az éjszakai órákban szenvedett balesetet. Hulusi Sahin tartományi kormányzó tájékoztatása szerint a térségben kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodtak: az utat heves esőzések áztatták fel, a látási viszonyokat pedig sűrű köd nehezítette - írja a Mirror.

busz
A felvételen látható, amint a busz az oldalára borult. Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency)

A buszbalesetben további huszonegy ember megsérült

A beszámolók szerint a sofőr nagy sebességgel haladt és egy többszintes csomóponthoz közeledve elvesztette uralmát a jármű felett. A busz áttörte az útszéli korlátokat, majd lecsúszott a szakadékba. A baleset következtében több utas is kizuhant a járműből. A helyszínen nagyszabású mentőakció indult, mentők, tűzoltók és rendőrök dolgoztak a sérültek kimentésén és ellátásán. 

A sebesülteket a környékbeli kórházakba szállították.

Yilmaz Tunç igazságügyi miniszter megerősítette, hogy bírósági vizsgálat indult a baleset körülményeinek feltárására. Az ügy kivizsgálásával egy főügyész-helyettest és két ügyészt bíztak meg. A hatóságok hivatalosan is megerősítették, hogy a balesetben kilencen vesztették életüket. Antalya a Földközi-tenger partján fekvő, népszerű turisztikai célpont, ahol az elmúlt napokban az időjárás több közlekedési balesetet is okozott. Az Origo korábban egy dél-afrikai brutális buszbalesetről is beszámolt.

 

