Súlyos buszbaleset történt – egy gyalogos nem élte túl az ütközést

Gyalogos vesztette életét egy közlekedési balesetben Sydney belső nyugati részén kedden. A buszbaleset a Tempe városrészben, a Princes Highway-n történt a déli órákban - tájékoztat a Daily Mail.

A buszbaleset miatt több útszakaszokat lezártak - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A buszbaleset áldozatát a helyszínen próbálták újraéleszteni

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 39 éves férfit helyi idő szerint 12 óra 15 perc körül ütötte el egy autóbusz. A mentők a helyszínen megkezdték az újraélesztést, azonban a férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét nem tudták megmenteni.

Az ütközés után a Princes Highway északi irányú szakaszát lezárták az arncliffe-i Forest Road és a tempe-i Union Street között. Az érintett útszakaszon a forgalmat elterelték, jelentős torlódások alakultak ki, az autósokat a környék elkerülésére kérték.

A buszt vezető, 45 éves férfit kötelező vizsgálatok céljából a Royal Prince Alfred kórházba szállították. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Gyalogosok közé csapódott egy busz Dublinban, egy ember meghalt

Nemrégiben egy súlyos közlekedési incidens bénította meg Dublin belvárosát. A dublini buszbaleset során egy emeletes busz gyalogosok közé hajtott, amelynek következtében egy ember meghalt, több sérültet pedig kórházba kellett szállítani.

Szörnyű tragédia: halálos buszbaleset történt Törökországban

Súlyos közlekedési tragédia történt vasárnap. A buszbaleset Törökországban Antalya tartományban történt, ahol egy utasszállító busz letért az útról és felborult, a balesetben több ember életét vesztette.