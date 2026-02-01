Szörnyű tragédia: halálos buszbaleset történt Törökországban

A buszbaleset Törökország egyik legnépszerűbb turisztikai régiójában, Antalya közelében, Dosemealti kerületben történt 2026. február 1-én. A jármű egy autópálya-lehajtón lesodródott az útról, majd az út menti töltésen az oldalára borult – számolt be róla az ABC News.

Buszbaleset Törökországban: nyolcan meghaltak Antalyánál

Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Buszbaleset Törökországban

A helyi kormányzó tájékoztatása szerint

a balesetben nyolc ember meghalt, további 26 utas megsérült,

közülük többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A DHA hírügynökség szerint több utast a borulás során kirepített a busz.

A jármű az éjszaka folyamán indult el Tekirdag városából, és hosszú utazás után közelítette meg Antalyát, amikor a tragédia bekövetkezett.

Az oldalára borult busz és a segítségnyújtók

Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Az időjárás is közrejátszhatott

Antalya térségét az elmúlt napokban heves esőzések és sűrű köd sújtották. A kormányzó elmondása szerint az útburkolat nedves volt, a látási viszonyok pedig rosszak. Bár a szakasz nem számít gyorsforgalmi résznek, a feltételezések szerint a busz túl nagy sebességgel haladhatott.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, beleértve a sebességet, a jármű műszaki állapotát és a sofőr szerepét is.

További híreink:

Ijesztő jelenetek fogadták a korán kelőket péntek reggel Orosháza közelében. A hajnali órákban történt baleset közepén egy menetrend szerinti busz csúszott le az útról és több utas is megsérült.

Oszlopnak csapódott egy iskolabusz Kazincbarcikán, miután a sofőr a csúszós útviszonyok miatt elveszítette uralmát a jármű felett a Tardonai úton. A hatóságok azonnal a helyszínre siettek, hogy ellássák a balesetet szenvedett járaton utazó gyerekek sérüléseit és megkezdjék a műszaki mentést.