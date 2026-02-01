Hírlevél
halálos baleset

Szörnyű tragédia: halálos buszbaleset történt Törökországban

Súlyos közlekedési tragédia történt vasárnap. A buszbaleset Törökországban Antalya tartományban történt, ahol egy utasszállító busz letért az útról és felborult, a balesetben több ember életét vesztette.
halálos balesethalálos buszbalesetTörökország

A buszbaleset Törökország egyik legnépszerűbb turisztikai régiójában, Antalya közelében, Dosemealti kerületben történt 2026. február 1-én. A jármű egy autópálya-lehajtón lesodródott az útról, majd az út menti töltésen az oldalára borult – számolt be róla az ABC News.

buszbaleset Törökország - This handout photograph taken and released on February 1, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows an aerial view of a Bus accident where first aid official work in Antalya. Eight people were killed and 26 others injured in a bus accident in Antalya, a coastal tourist city in southern Turkey, the provincial governor said on February 1, 2026. (Photo by Handout / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Buszbaleset Törökországban: nyolcan meghaltak Antalyánál
Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Buszbaleset Törökországban

A helyi kormányzó tájékoztatása szerint 

a balesetben nyolc ember meghalt, további 26 utas megsérült,

közülük többen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A DHA hírügynökség szerint több utast a borulás során kirepített a busz.

A jármű az éjszaka folyamán indult el Tekirdag városából, és hosszú utazás után közelítette meg Antalyát, amikor a tragédia bekövetkezett.

This handout photograph taken and released on February 1, 2026 by Turkish news agency DHA (Demiroren News Agency) shows first aid officials working at the site of a Bus accident in Antalya. Eight people were killed and 26 others injured in a bus accident in Antalya, a coastal tourist city in southern Turkey, the provincial governor said February 1, 2026. (Photo by HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP) / Turkey OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / DHA (Demiroren News Agency) " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Az oldalára borult busz és a segítségnyújtók 
Fotó: HANDOUT / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

Az időjárás is közrejátszhatott

Antalya térségét az elmúlt napokban heves esőzések és sűrű köd sújtották. A kormányzó elmondása szerint az útburkolat nedves volt, a látási viszonyok pedig rosszak. Bár a szakasz nem számít gyorsforgalmi résznek, a feltételezések szerint a busz túl nagy sebességgel haladhatott.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, beleértve a sebességet, a jármű műszaki állapotát és a sofőr szerepét is.

