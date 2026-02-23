Újabb részletek derültek ki a halálos buszbalesetről, ezért szakadt be a jég

Ahogy az Origo is beszámolt róla, jármű nyolc kínai turistát szállított, amikor a befagyott tó felszínén haladva beszakadt alatta a jég. A balesetről készült videófelvételeken az látható, amint az egyetlen túlélő kétségbeesetten próbál kimászni az elsüllyedt kisbuszból, miközben a közelben tartózkodó turisták rémülten figyelik az eseményeket. Többen kiabálással próbálták segíteni az utasokat. Egy férfi kötéllel a kezében futott a jármű felé, hogy mentést szervezzen, ám a busz rövid idő alatt elmerült - írja a Daily Mail.
Busz a vízben
A mentőcsapatok búvárok segítségével, mintegy 18 méteres mélységből emelték ki az áldozatok holttestét. A halottak között volt egy 12 éves kislány és mindkét szülője. Rajtuk kívül három 28 éves nő, valamint egy 31 és egy 40 éves személy vesztette életét. A jármű egy 44 éves UAZ Bukhanka típusú kisbusz volt. A sofőrt, Nyikolaj Dorzsejevet azzal vádolják, hogy egy lezárt, hivatalosan nem engedélyezett „jégutat” használt, és figyelmen kívül hagyta a repedésekre és a melegebb vízáramlatokra figyelmeztető jelzéseket. A hatóságok szerint a turisták óriási kockázatot helyeztek magukra azzal, hogy a befagyott tavon közlekedtek.
A jelentések alapján a kisbuszt hivatalosan nem regisztrálták.
A nyomozók kihallgatták a tragédia egyetlen túlélőjét, egy másik kínai turistát, valamint a sofőr özvegyét is. A sofőr és felesége olyan túrákat szervezett, amelyek során a térség pogány hagyományait és kulturális örökségét mutatták be az érdeklődőknek. A Bajkál-tó – amely az UNESCO Világörökség része, és Mongólia határához közel fekszik – különösen népszerű a kínai turisták körében.
Télen sokan érkeznek korcsolyázni, túrázni vagy síelni a hatalmas, befagyott vízfelületre.
A tó több mint 1500 méter mély, és a világ legnagyobb édesvizű tava, amely a Föld befagyatlan édesvízkészletének mintegy 20 százalékát tartalmazza. Területe megközelítőleg Anglia méretének negyedével egyezik meg.
Bár a jég vastagsága egyes helyeken elérheti a másfél métert, a repedések és a melegebb vízáramlatok még a zord, akár mínusz 18 Celsius-fokos szibériai télben is kiszámíthatatlan veszélyt jelentenek.
A mostani tragédia ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a természet erejét és a figyelmeztetéseket nem szabad félvállról venni. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy gyerekek alatt szakadt be a jég.