Megdöbbentő régészeti leletet találtak az ősemberek szokásairól

Egy új kutatás szerint az őseink már 7000 évvel ezelőtt is vadásztak cápára és cápahúst fogyasztottak az Arab-félsziget déli részén. A felfedezés egy Ománban található régészeti lelőhelyhez kapcsolódik, amely új fényt vet a neolitikus közösségek életmódjára – írja a Fox News.

Az Antiquity tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az ománi Wadi Nafún területén feltárt, i. e. 5. évezredből származó sírhelyet vizsgálta. A prágai Cseh Tudományos Akadémia Régészeti Intézete szerint a megalitikus sír részletes bizonyítékokat szolgáltat a térségben élő neolitikus közösségek étrendjéről és mozgásáról.

A területen élők egyik fő táplálékforrása a cápa lehetett

A régészek 2020 óta dolgoznak a száraz, sivatagos területen, ahol az éghajlat miatt kevés szerves maradvány maradt fenn. Az elemzések alapján a kutatók arra jutottak, hogy a vizsgált közösség egyik fő táplálékforrása a cápa lehetett.

A kutatócsoport vezetője, Alzbeta Danielisová elmondta, hogy ez az első olyan vizsgálat, amely természettudományos módszerekkel bizonyítja tengeri ragadozók célzott vadászatát egy ősi temetkezési közösség esetében.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek az emberek a tápláléklánc csúcsán álló ragadozókból származó fehérjéket fogyasztottak.

A vizsgálatok szerint a közösség rendkívül rugalmas és alkalmazkodó megélhetési stratégiát folytatott: vadásztak, gyűjtögettek, állatokat tartottak, és rendszeresen hasznosították a tengeri erőforrásokat.

