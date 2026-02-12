Hírlevél
Megdöbbentő régészeti leletet találtak az ősemberek szokásairól

Egy friss régészeti kutatás meglepő részleteket tárt fel az ősemberek táplálkozásáról. Az eredmények szerint őseink már folytattak cápavadászatot 7000 évvel ezelőtt is, a vadállat húsának elfogyasztása céljából.
Egy új kutatás szerint az őseink már 7000 évvel ezelőtt is vadásztak cápára és cápahúst fogyasztottak az Arab-félsziget déli részén. A felfedezés egy Ománban található régészeti lelőhelyhez kapcsolódik, amely új fényt vet a neolitikus közösségek életmódjára – írja a Fox News.

Fotó: Unsplash

Az Antiquity tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az ománi Wadi Nafún területén feltárt, i. e. 5. évezredből származó sírhelyet vizsgálta. A prágai Cseh Tudományos Akadémia Régészeti Intézete szerint a megalitikus sír részletes bizonyítékokat szolgáltat a térségben élő neolitikus közösségek étrendjéről és mozgásáról.

A területen élők egyik fő táplálékforrása a cápa lehetett

A régészek 2020 óta dolgoznak a száraz, sivatagos területen, ahol az éghajlat miatt kevés szerves maradvány maradt fenn. Az elemzések alapján a kutatók arra jutottak, hogy a vizsgált közösség egyik fő táplálékforrása a cápa lehetett.

A kutatócsoport vezetője, Alzbeta Danielisová elmondta, hogy ez az első olyan vizsgálat, amely természettudományos módszerekkel bizonyítja tengeri ragadozók célzott vadászatát egy ősi temetkezési közösség esetében.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek az emberek a tápláléklánc csúcsán álló ragadozókból származó fehérjéket fogyasztottak. 

A vizsgálatok szerint a közösség rendkívül rugalmas és alkalmazkodó megélhetési stratégiát folytatott: vadásztak, gyűjtögettek, állatokat tartottak, és rendszeresen hasznosították a tengeri erőforrásokat.

Korábban egy vitatott elméletet boncolgattunk, miszerint az ókori piramisok építése nem magyarázható csupán emberi tudással, és esetleg földönkívüliek is közreműködhettek benne. A nézet leginkább az Erich von Däniken-féle „földönkívüli régészetre" épül, amely szerint a piramisok precíz mérnöki pontossága és matematikai összefüggései túlmutatnak az emberi képességeken – ezt azonban a tudományos közösség nem fogadja el, és inkább az ókori egyiptomiak szervezett munkáját és technikáit tartja meghatározónak. De mi áll közelebb a valósághoz? Cikkünkből kiderül.

A világhírű egyiptológus, Zahi Hawass szerint már csak idő kérdése, hogy rábukkanjanak az ókori Egyiptom egyik legnagyobb rejtélyére. Nefertiti sírjának megtalálása alapjaiban írhatná át mindazt, amit a legendás királynőről eddig tudtunk. 

 

