Óriáscápát láttak a magyarok kedvenc üdülőhelyén

Az intézet előzetes elemzése szerint nagy valószínűséggel egy cetorhinus maximus, azaz óriáscápa úszott a felszín közelében. Bár a felvétel minősége nem tökéletes, jól kivehető rajta a magas, háromszög alakú hátúszó, valamint a fajra jellemző, lassú és egyenletes úszás. Ez a viselkedés tipikus, amikor az állat planktonban gazdag vízrétegekben táplálkozik - írja a Bild.

Óriáscápa kóborol az Adrián. A kép illusztráció. Fotó: XINHUA / XINHUA

Cápa az Adrián

A példányt az Adriai-tenger északi részén figyelték meg, ahol a Kvarner-öböl bőséges táplálékforrást jelenthet számára. Az óriáscápa a világ második legnagyobb halfaja a rhincodon typus, vagyis a bálnacápa után. A szakirodalom szerint akár tíz méteres hosszúságot és négy tonnás testsúlyt is elérhet. Mérete ellenére azonban teljesen ártalmatlan az emberre, mivel kizárólag planktonnal táplálkozik.

Az óriáscápák tátott szájjal úsznak a planktonban gazdag vízrétegekben, és speciális kopoltyúszűrőikkel szűrik ki a zooplanktont

– magyarázta korábban Pero Ugarković tengerbiológus. Az állatok óránként hatalmas mennyiségű tengervizet képesek átszűrni táplálékszerzés közben. A szakértők hangsúlyozzák: a világszerte dokumentált cápatámadások döntő többsége néhány ragadozó fajhoz köthető, például a carcharodon carchariashoz, a caleocerdo cuvierhez vagy a carcharhinus leucashoz. Az óriáscápák nem szerepelnek a támadó fajok listáján. A International Shark Attack File adatai szerint 2025-ben világszerte 65, nem provokált cápatámadást regisztráltak, ami nagyjából megfelel az elmúlt évek átlagának. A legtöbb esetet az Egyesült Államokból és Ausztráliából jelentették.

Az ilyen észlelések természetvédelmi szempontból is figyelemre méltók. Az óriáscápát korábban számos térségben intenzíven vadászták olajáért, húsáért és uszonyaiért, ami populációjának jelentős csökkenéséhez vezetett. A mostani horvátországi megfigyelés ugyan szenzációnak számít, de a szakértők szerint inkább a tengeri ökoszisztéma sokszínűségére és az Adria élővilágának gazdagságára hívja fel a figyelmet, nem pedig veszélyt jelez a fürdőzők számára. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy fehér cápa bukkant fel a magyarok kedvenc üdülőhelyén.