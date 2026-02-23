A családja szeme láttára marcangolt halálra egy 55 éves orvost egy cápa

A cápatámadás a francia fennhatóság alatt álló Új-Kaledónia egyik legismertebb partszakaszán, a nouméai Chateau Royal strandon történt vasárnap délután. Szemtanúk szerint a férfi éppen windszörfözött, amikor hirtelen heves csapkodásra lettek figyelmesek a vízben. A sportolót a lagúnában látták vergődni, majd eltűnt a hullámok között, számolt be az esetről a Sun.

Egy 55 éves doktor Új-Kaledóniában lett cápatámadás áldozata

A holttestét végül hajósok vették észre a víz felszínén lebegve. Kivitték a partra, ahol megpróbálták újraéleszteni, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A helyszínre érkező hatóságok szerint a férfi jobb alkarján, lábán és sípcsontján talált sérülések cápatámadásra utalnak.

A windszörfdeszkáján is egy hatalmas, kiharapott darabot találtak.

Lezárták a strandot a cápatámadás után

A tragédia után több mint egy tucat rendőr vonult ki a helyszínre, a strandot azonnal lezárták. A hatóságok külön csapatokat küldtek a parton tartózkodó családtagokhoz is, akik sokkos állapotba kerültek. A nouméai ügyész, Yves Dupas óvatosságra intett: egyelőre vizsgálják a támadás pontos körülményeit, boncolás is indult a halál okának megerősítésére.

Új-Kaledónia régóta a világ egyik leginkább cápák által veszélyeztetett országa. Az elmúlt években több halálos incidens is történt. 2023-ban egy 59 éves ausztrál turistát marcangolt halálra egy cápa. A férfit többször megharapta a karján és a lábán, a megrázó jelenetet kamera is rögzítette. Néhány nappal korábban egy 49 éves úszó súlyos sérüléseket szenvedett a térségben.

A helyi turisztikai oldal külön figyelmezteti a látogatókat a veszélyre. A szakemberek azt tanácsolják:

kerüljék a fürdést hajnalban és alkonyatkor,

ne menjenek vízbe heves esőzések után,

és soha ne sportoljanak egyedül a nyílt vízen.

A szakértők szerint a windszörfözéshez hasonló intenzív mozgás felkeltheti a ragadozók figyelmét.

