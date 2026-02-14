Cardi B kínos pillanatokat élt meg Las Vegasban – videó

A Little Miss Drama turné pénteki állomásán Cardi B egy koreografált, csábító jelenet közben a szék háttámlájára ülve pózolt, majd hátradőlve akart a földre ereszkedni. A mutatvány azonban nem úgy sült el, ahogy tervezte: a szék kicsúszott alóla, és a földre huppant – számolt be a Daily Mail.

Cardi B

Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Cardi B poénnal ütötte el a bakit

Az amerikai rapper azonban profi módon reagált: nevetve próbálta beépíteni az esést a koreográfiába, tett egy játékos csípőmozdulatot, majd villámgyorsan talpra ugrott.

Ez nem én voltam, ez a kormány volt”

– vágta oda viccelődve a közönségnek.

Can someone put a community note on this ? This video is clearly Ai . https://t.co/v2pr018Qmj — Cardi B (@iamcardib) February 14, 2026

Az énekesnő az utóbbi hetekben többször is politikai témákban szólalt meg. Egy korábbi koncertjén az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE ellen tett indulatos megjegyzéseket, ami után a Belbiztonsági Minisztérium a közösségi médiában reagált.

A szóváltás odáig fajult, hogy Cardi B az Epstein-ügy aktáira is utalt, ami heves online vitát indított el.

A rajongók egy része dicsérte szókimondásáért, mások szerint azonban túllőtt a célon.

A téma az amerikai zenei életben is hullámokat vetett. A Grammy-gálán több előadó is „ICE OUT” kitűzővel jelent meg, köztük Billie Eilish, Bad Bunny és Justin Bieber.

Cardi B esése gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, de a legtöbben inkább azt méltatták, milyen lazán kezelte a helyzetet. A rapper nem hagyta, hogy a baki elvegye a show fényét, sőt, egy újabb szókimondó poénnal még rá is tett egy lapáttal.

