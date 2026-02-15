Carmen Electra újra szerelmes lenne – de csak egy feltétellel

Carmen Electra nemcsak ikonikus piros fürdőruhájával hódít újra, hanem azzal is, ahogyan a szerelemről gondolkodik. A Baywatch egykori sztárja egy friss interjúban beszélt arról, hogyan lehet életben tartani a lángot egy kapcsolatban, és mi számára a tartós romantika 50 felett valódi kulcsa – írj a PageSix.

Carmen Electra 53 évesen is ragyog – szerinte a romantika titka az őszinteség és a szenvedély. Fotó: ROBIN L MARSHALL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

„Olyan emberrel kell együtt lenned, akinek egyszerűen szereted a lényét” – fogalmazott. Szerinte a kapcsolatban a pozitív energia, az inspiráló személyiség és az alkotói szenvedély az, ami hosszú távon is működteti a kémiát.

Carmen Electra és a romantika titka

Carmen Electra úgy véli, a romantika titka 50 felett nem a grandiózus gesztusokban rejlik. Fontos, hogy a partner ne lehúzó típus legyen, hanem olyan, aki inspirál, aki művészi beállítottságú, kreatív, és akinek a jelenléte önmagában feltölt.

A színésznő azt is elárulta, hogy számára a hazugság kizáró ok. „Nem szeretem a hazugokat” – mondta korábban egy magazininterjúban. Hangsúlyozta, milyen különleges érzés, amikor valaki igazán jelen van egy kapcsolatban, és ezt az élményt már nem lehet elfelejteni.

Nagy szerelmek és viharos kapcsolatok

Carmen Electra neve az évek során több híres férfival is összefonódott. A kilencvenes évek elején romantikus kapcsolat fűzte Prince-hez, aki a karrierjét is elindította. Később rövid, de annál viharosabb házasságot kötött Dennis Rodman-nel, amely mindössze kilenc napig tartott

Leghosszabb házassága Dave Navarro-hoz fűzte, akivel közös valóságműsort is forgattak. Azóta több ismert közszereplővel hozták hírbe, de jelenleg egyedülálló – és nyitott az ismerkedésre 2026-ban.

Carmen Electra magabiztossága 53 évesen

Carmen Electra szerint az önbizalom nem külsőségekből fakad. Azt mondja, számára a magabiztosság abból jön, hogy igyekszik a lehető legjobb ember lenni. Szenvedélyes, makacs és életigenlő személyiségnek tartja magát, aki imádja az életet, az ételeket, az embereket – és magát a szerelmet is.

Nemrég újra felvette ikonikus piros fürdőruháját, amelyet a Baywatch sorozat tett legendássá. A fotózás célja egyszerű volt: játékosan visszanyúlni a múltba, és megmutatni, hogy 50 felett is lehet valaki magabiztos, nőies és vonzó.