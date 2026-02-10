Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vis major: leálltak egy hazai nagybank elektronikus csatornái, nincs ügyintézés a bankfiókokban

Ezt látnia kell!

Riasztás: veszélyben lehet az élete, ha ezt teszi az ételeibe és italaiba!

Catherine O ' Hara

Kiderült, mi okozta a Reszkessetek, betörők! sztárjának halálát – sokkoló részletek

43 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közelmúltban megrázta Hollywoodot Catherine O’Hara halála. A világhírű színésznő, akit a legtöbben a Reszkessetek, betörők! szerethető édesanyjaként ismertek, 71 éves korában hunyt el Los Angelesben. Most nyilvánosságra került Catherine O’Hara halálának pontos oka.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Catherine O ' Harahalál okaszínésznő

A Fox News által megszerzett halotti anyakönyvi kivonat szerint Catherine O’Hara halálát tüdőembólia okozta, az alapbetegség pedig végbélrák volt. A dokumentum azt is rögzíti, hogy a színésznőt elhamvasztották.

Catherine O’Hara halála megrázta Hollywoodot – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto
Catherine O’Hara halála megrázta Hollywoodot
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Catherine O’Hara humorral próbálta kezelni a helyzetet

A Los Angeles-i tűzoltóság korábban megerősítette, hogy a mentőket január 30-án hajnalban, reggel 5 óra körül riasztották O’Hara brentwoodi otthonához. A színésznőt súlyos állapotban szállították kórházba, ahol néhány órával később halottnak nyilvánították.

„A rendkívül termékeny, többszörösen díjazott színésznő, író és komikus Catherine O’Hara ma elhunyt Los Angeles-i otthonában, egy rövid betegség következtében” – közölték a művész képviselői.

Kevesen tudták, hogy O’Hara már több mint húsz évvel halála előtt egy ritka orvosi rendellenességről szerzett tudomást. Egy rutin orvosi vizsgálat során derült ki, hogy a belső szervei, köztük a szíve, a megszokottal ellentétes oldalon helyezkednek el.

A színésznő erről egy 2020-as interjúban beszélt, elmondva: orvosa döbbenten közölte vele, hogy ilyen esettel korábban még nem találkozott. O’Hara akkor humorral próbálta kezelni a helyzetet, és bevallotta, szándékosan nem akart túl sokat tudni az állapotáról.

Catherine O’Hara karrierje évtizedeken átívelt, és meghatározó alakja volt a hollywoodi vígjátékok világának. A Reszkessetek, betörők! filmekben nyújtott alakítása világszerte ismertté tette, míg a Schitt’s Creek című sorozatban Moira Rose szerepével legendává vált. 

A sorozat utolsó évadaiban Emmy-díjat és Golden Globe-ot is kapott. Később a The Last of Us és a The Studio című sorozatokban is szerepelt, amelyekért újabb Emmy-jelöléseket kapott.

A színésznőt férje, Bo Welch látványtervező, két fiuk, valamint hat testvére gyászolja. Halálával Hollywood egyik legkülönlegesebb humorú és legszerethetőbb alakját veszítette el.

Catherine O’Hara utolsó órái: sokkoló részletek a halála előtt

Sokkoló részletek kerültek nyilvánosságra egy igazi hollywoodi legenda utolsó óráiról.

Gyászol Hollywood, meghalt a legendás amerikai színész

Elhunyt Roger Ewing, akit a legendás Gunsmoke című amerikai westernsorozat Thad Greenwood hadnagyaként ismert meg a világ.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!