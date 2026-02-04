Kórházba került a Magic Mike sztárja - alig lehet ráismerni

Channing Tatum egészségi állapota az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került, különösen a drasztikus fogyása és az új filmes szerepei miatt. A színész most egy kórházi környezetből posztolt az Instagramon, ami újra kérdéseket vetett fel a rajongók körében az állapotával és a teste terhelhetőségével kapcsolatban - írja a The Sun.

Channing Tatum a vörös szőnyegen a Roofman világpremierjén

Fotó: POURIA AFKHAMI / Middle East Images

Miért került kórházba Channing Tatum?

A színész nem árulta el pontosan, miért szorult kórházi ellátásra. A megosztott fotón orvosi ágyon ül, kórházi ruhában, körülötte műszerekkel, ami arra utal, hogy valamilyen kezelés vagy beavatkozás miatt kellett befeküdnie. A hallgatás tovább növelte a találgatásokat.

A rajongók azonnal reagáltak a posztra. Kommentek százai érkeztek, amelyekben gyors felépülést és kitartást kívántak neki. Sokan fejezték ki félelmüket amiatt, hogy a színész az elmúlt években extrém fizikai terhelésnek tette ki a szervezetét.

Mit üzent Channing Tatum a kórházi ágyból?

Az Instagramra feltöltött kép mellé Tatum azt írta: „Csak egy újabb nap. Egy újabb kihívás. Ez most kemény lesz.” A rövid, de erős üzenetből sokan arra következtettek, hogy nem egy rutinjellegű vizsgálatról van szó.

Mennyit fogyott Channing Tatum a Roofman forgatásán?

A Roofman című új film kedvéért a színész közel 70 fontot, azaz több mint 30 kilogrammot adott le. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy a forgatás során a testsúlya egészen 78 kilogrammra csökkent, ami már az ő környezetét is komoly aggodalommal töltötte el.

Miért volt veszélyes Channing Tatum drasztikus fogyása?

A gyors és nagy mértékű súlyvesztés komoly terhet rótt a szervezetére. Tatum maga is elismerte, hogy fizikailag és mentálisan is megviselte az időszak, és gyakran érezte magát kimerültnek, „üresnek” a forgatás alatt.

A tapasztalatok után a színész nyilvánosan kijelentette: a jövőben nem vállal olyan szerepeket, amelyek extrém hízást igényelnek. Elmondása szerint ezek a súlyingadozások túlzottan megterhelik a testét, és egyre nehezebb regenerálódnia.

Hogyan változott Channing Tatum testsúlya az elmúlt években?

Az elmúlt időszakban Tatum testsúlya többször is szélsőségesen változott: egyes filmekhez 104–109 kilogrammig hízott, míg más szerepek kedvéért 77 kilogramm alá fogyott. Ezek az átalakulások jól mutatják, milyen árat fizetett a filmszerepeiért.