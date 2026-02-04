Hírlevél
Kórházba került a Magic Mike sztárja - alig lehet ráismerni

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Egy friss, nyugtalanító bejegyzés borzolta fel a rajongók kedélyét, miután a világsztár egy kórházi ágyból jelentkezett be. Channing Tatum egy sejtelmes üzenettel és egy fekete-fehér fotóval jelezte: komoly kihívás előtt áll, ami sokakban aggodalmat keltett.
Channing Tatumfogyáskórház

Channing Tatum egészségi állapota az elmúlt időszakban többször is a figyelem középpontjába került, különösen a drasztikus fogyása és az új filmes szerepei miatt. A színész most egy kórházi környezetből posztolt az Instagramon, ami újra kérdéseket vetett fel a rajongók körében az állapotával és a teste terhelhetőségével kapcsolatban - írja a The Sun.

Channing Tatum attends the "Roofman" World Premiere at the 2025 Toronto International Film Festival at Roy Thomson Hall on September 06, 2025, in Toronto, Ontario. (Photo by Pouria Afkhami / Middle East Images via AFP)
Channing Tatum a vörös szőnyegen a Roofman világpremierjén
Fotó: POURIA AFKHAMI / Middle East Images

Miért került kórházba Channing Tatum?

A színész nem árulta el pontosan, miért szorult kórházi ellátásra. A megosztott fotón orvosi ágyon ül, kórházi ruhában, körülötte műszerekkel, ami arra utal, hogy valamilyen kezelés vagy beavatkozás miatt kellett befeküdnie. A hallgatás tovább növelte a találgatásokat.

A rajongók azonnal reagáltak a posztra. Kommentek százai érkeztek, amelyekben gyors felépülést és kitartást kívántak neki. Sokan fejezték ki félelmüket amiatt, hogy a színész az elmúlt években extrém fizikai terhelésnek tette ki a szervezetét.

Mit üzent Channing Tatum a kórházi ágyból?

Az Instagramra feltöltött kép mellé Tatum azt írta: „Csak egy újabb nap. Egy újabb kihívás. Ez most kemény lesz.” A rövid, de erős üzenetből sokan arra következtettek, hogy nem egy rutinjellegű vizsgálatról van szó.

Mennyit fogyott Channing Tatum a Roofman forgatásán?

A Roofman című új film kedvéért a színész közel 70 fontot, azaz több mint 30 kilogrammot adott le. Egy korábbi interjúban elmondta, hogy a forgatás során a testsúlya egészen 78 kilogrammra csökkent, ami már az ő környezetét is komoly aggodalommal töltötte el.

Miért volt veszélyes Channing Tatum drasztikus fogyása?

A gyors és nagy mértékű súlyvesztés komoly terhet rótt a szervezetére. Tatum maga is elismerte, hogy fizikailag és mentálisan is megviselte az időszak, és gyakran érezte magát kimerültnek, „üresnek” a forgatás alatt.

A tapasztalatok után a színész nyilvánosan kijelentette: a jövőben nem vállal olyan szerepeket, amelyek extrém hízást igényelnek. Elmondása szerint ezek a súlyingadozások túlzottan megterhelik a testét, és egyre nehezebb regenerálódnia.

Hogyan változott Channing Tatum testsúlya az elmúlt években?

Az elmúlt időszakban Tatum testsúlya többször is szélsőségesen változott: egyes filmekhez 104–109 kilogrammig hízott, míg más szerepek kedvéért 77 kilogramm alá fogyott. Ezek az átalakulások jól mutatják, milyen árat fizetett a filmszerepeiért.

@thesun Click above to read the full story. Channing Tatum rushed to hospital as he posts worrying snap from ward. The actor shared a worrying photo from hospital and told fans “this one is gonna be hard”. #ChanningTatum #ShowbizNews #HealthScare #CelebNews ♬ original sound - The Sun

