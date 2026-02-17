Charlie Sheen lánya falatnyi fehérneműben perzselte fel a konyhát

Charlie Sheen lánya ezúttal fekete melltartóban, bugyiban és combfixben állt fel a konyhapultra, és egy sor „forró Valentin-napi fotó” kíséretében osztotta meg a képeket az Instagram-oldalán. A tükör előtt készült szelfik és a kihívó pózok egyértelműen azt a célt szolgálták, hogy a követőket az előfizetős felnőtt tartalom oldalára tereljék – írj a Daily Star.

Charlie Sheen lánya dögös fehérneműben csábított a konyhapulton Fotó: samisheen/Instagram

Charlie Sheen lánya miatt változott meg a színész élete

A fiatal modellről azt beszélik, hogy az online előfizetéses platformon havi mintegy 30 millió forintot keres, teljes bevétele pedig már az 1,1 milliárd forintot is elérhette. A konyhapulton pózoló fehérneműs fotók gyorsan bejárták a közösségi médiát.

A merész képek mellett azonban a családi háttér is sokakat foglalkoztat. A világsztár, Charlie Sheen korábban a AKA Charlie Sheen című dokumentumfilmben vallott arról, hogy lánya egy pillantása indította el a józanság felé vezető úton.

A színész elmondása szerint 2017-ben, amikor nem tudta személyesen elvinni lányát egy időpontra, mert alkoholt fogyasztott, a csendes autóút mindent megváltoztatott benne. Úgy érezte, lánya csalódottsága szembesítette saját problémáival.

Sami később egy érzelmes videóban reagált a dokumentumfilmre, és azt írta: nem is tudta, hogy ő volt az oka annak, hogy édesapja végül felhagyott a drog- és alkoholfogyasztással.

Megszakadt kapcsolat, remény a jövőre

Bár jelenleg nincs szoros kapcsolat közöttük, a színész egy televíziós interjúban bizakodóan nyilatkozott, mondván: amíg mindketten nyitottak a változásra, addig van esély a kibékülésre. Hangsúlyozta, hogy közös múltjuk túl értékes ahhoz, hogy végleg elveszítsék egymást.

Mintha egy művész formázta volna Charlie Sheen lányának tökéletes testét - képek

Egyáltalán nem gátlásos az egykori színészházaspár idősebbik lánya, Sam Sheen, aki imádja mutogatni magát a közösségi oldalán is.

Még nagyobb melleket szeretne a 19 éves bombázó, Sami Sheen

Az OnlyFansre tartalmat készítő nő ezúttal a TikTokon lepte meg követőit: három hónappal az első műtét után máris a következő mellnagyobbításon gondolkodik.