Ez a szuperétel lehet a természetes Ozempic

A chia mag egyre népszerűbb az egészségtudatosok körében, és nem véletlenül: a legújabb kutatások szerint ezek a kis fekete-fehér szemek képesek csökkenteni az étvágyat és védeni az agyat a gyulladásokkal szemben. Még azoknak is érdemes fogyasztani, akik gyakran esznek ultrafeldolgozott ételeket – írja a Daily Mail.

A chia mag lehet a túlevés természetes ellenszere – Fotó: Pexels

Hogyan szabályozza a chia mag az étvágyat?

A vizsgálatok szerint a chia olaja aktiválja az agyban a POMC és CART géneket, amelyek jeleznek a szervezetnek, hogy elegendő energiát kapott, így csökkentve az étvágyat. A chia liszt nem aktiválta ugyan ezeket a géneket, de mindkét forma javította az agy leptinre adott válaszát, ami segít a túlevés mérséklésében. A chia mag hatása így hasonló lehet az Ozempic és más GLP-1 gyógyszerek étvágycsökkentő mechanizmusához.

Milyen az agyra gyakorolt hatása?

A magas zsír- és cukortartalmú étrend gyulladást válthat ki az agyban, növelve a kognitív hanyatlás kockázatát. A chia mag azonban segít mérsékelni a gyulladást, különösen a liszt formájában, amely közvetlenül kötődik az étvágyreceptorokhoz. A kutatók szerint a chia fogyasztása hozzájárulhat az agysejtek védelméhez, még akkor is, ha az étrend nem tökéletes.

Miért érdemes mindennap fogyasztani?

A chia mag gazdag omega-3 zsírsavakban és teljes értékű fehérjében, miközben javítja a teltségérzetet és csökkenti a túlevés kockázatát. Bár a rövid távú fogyás nem mindig jelentkezik, a hosszú távú fogyasztás és az étkezési szokások változtatása komoly előnyöket hozhat. A chia mag tehát nem csupán egy apró szuperétel, hanem természetes támogatás az étvágy és az agy egészségének szabályozásában.

