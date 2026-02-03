Egészséges ízfokozó vagy méreg? Nagyon nem mindegy, hogyan választunk szószt

A chili szósz iránti rajongás látványosan nő: a szupermarketek eladásai megugrottak, a választék pedig soha nem volt ilyen széles. De vajon egészséges fűszernek számít, vagy inkább óvatosan kell bánnunk vele? Szakértők szerint a chili szósz lehet jó választás, de csak akkor, ha tudjuk, melyik típus kerül a kosarunkba – írja a DailyMail.

A chili szósz egészséges lehet, de nem mindegy, melyik fajtát választjuk – Fotó: Unsplash

Egészséges lehet a chili szósz a mindennapokban?

A dietetikusok szerint a legtöbb chili szósz alacsony kalóriatartalmú, ezért jó „ízfokozónak” számít, különösen azoknak, akik fogyni szeretnének.

Kutatások arra utalnak, hogy a csípős ételek rendszeres fogyasztása összefügghet az alacsonyabb halálozási kockázattal.

Sőt a chili hatóanyaga, a kapszaicin egyes vizsgálatokban étkezésenként akár 70 kalóriával is csökkentette a bevitt energiamennyiséget. Ugyanakkor a szakemberek óvatosságra intenek: a magas só- vagy cukortartalom problémás lehet, a refluxszal, irritábilis bél szindrómával élők pedig különösen érzékenyen reagálhatnak az erős szószokra.

Melyik chili szósz a legjobb választás?

Az egyszerű összetevőlistával rendelkező változatok kerülnek előnybe. A klasszikus Tabasco például rendkívül kevés kalóriát tartalmaz, alacsony a cukortartalma, ezért sok szakértő szerint az egyik legegészségesebb opció. A Frank’s RedHot szintén jó pontot kapott egyszerű receptje miatt, bár magasabb nátriumszintje miatt mértékkel ajánlott. Az Encona West Indian szósz rosttartalma miatt érdekes, a Nando’s piri piri pedig kiegyensúlyozott, bár a só itt is számít.

Milyen szószokat érdemes kerülni?

A cukrosabb változatok már kevésbé kedvezők: a sriracha és a Brooklyn Beckham nevéhez kötött Cloud23 szakértők szerint inkább édes szószokra emlékeztetnek. A Blue Dragon édes chili mártás gyakorlatilag cukorszirupként viselkedik, a kínai Lao Gan Ma chiliolaj pedig magas zsírtartalma miatt nem számít egészséges ízesítőnek. A legextrémebb, rendkívül erős habanero-alapú szószok pedig akár komoly rosszullétet is okozhatnak, különösen magas vérnyomás esetén – ezekkel a szakértők szerint jobb nem kísérletezni.