Egészséges ízfokozó vagy méreg? Nagyon nem mindegy, hogyan választunk szószt

A chili szósz iránti rajongás látványosan nő: a szupermarketek eladásai megugrottak, a választék pedig soha nem volt ilyen széles. De vajon egészséges fűszernek számít, vagy inkább óvatosan kell bánnunk vele? Szakértők szerint a chili szósz lehet jó választás, de csak akkor, ha tudjuk, melyik típus kerül a kosarunkba – írja a DailyMail.
Egészséges lehet a chili szósz a mindennapokban?
A dietetikusok szerint a legtöbb chili szósz alacsony kalóriatartalmú, ezért jó „ízfokozónak” számít, különösen azoknak, akik fogyni szeretnének.
Kutatások arra utalnak, hogy a csípős ételek rendszeres fogyasztása összefügghet az alacsonyabb halálozási kockázattal.
Sőt a chili hatóanyaga, a kapszaicin egyes vizsgálatokban étkezésenként akár 70 kalóriával is csökkentette a bevitt energiamennyiséget. Ugyanakkor a szakemberek óvatosságra intenek: a magas só- vagy cukortartalom problémás lehet, a refluxszal, irritábilis bél szindrómával élők pedig különösen érzékenyen reagálhatnak az erős szószokra.
Melyik chili szósz a legjobb választás?
Az egyszerű összetevőlistával rendelkező változatok kerülnek előnybe. A klasszikus Tabasco például rendkívül kevés kalóriát tartalmaz, alacsony a cukortartalma, ezért sok szakértő szerint az egyik legegészségesebb opció. A Frank’s RedHot szintén jó pontot kapott egyszerű receptje miatt, bár magasabb nátriumszintje miatt mértékkel ajánlott. Az Encona West Indian szósz rosttartalma miatt érdekes, a Nando’s piri piri pedig kiegyensúlyozott, bár a só itt is számít.
Milyen szószokat érdemes kerülni?
A cukrosabb változatok már kevésbé kedvezők: a sriracha és a Brooklyn Beckham nevéhez kötött Cloud23 szakértők szerint inkább édes szószokra emlékeztetnek. A Blue Dragon édes chili mártás gyakorlatilag cukorszirupként viselkedik, a kínai Lao Gan Ma chiliolaj pedig magas zsírtartalma miatt nem számít egészséges ízesítőnek. A legextrémebb, rendkívül erős habanero-alapú szószok pedig akár komoly rosszullétet is okozhatnak, különösen magas vérnyomás esetén – ezekkel a szakértők szerint jobb nem kísérletezni.
A hosszabb élet tüzes titka a fűszerpolcon rejtőzik
Tanulmányok kimutatták, hogy a csípős ételek segíthetnek a testsúlykontrollban, valamint csökkenthetik a rák és a szívbetegségek kockázatát – és a több fűszer fogyasztása hosszabb élettartamhoz is hozzájárulhat. A szakemberek támogatják a csípős ételek fogyasztását.
Figyelmeztet a szakember: ezt szinte mindenki elrontja az étkezésben
Sokan még mindig összemossák a diétát a gyors fogyókúrával, pedig a kettő mögött teljesen eltérő szemlélet áll. Az egészséges táplálkozás nem rövid távú megszorítás, hanem a szervezet működéséhez igazított, tudatos rendszer, amely figyelembe veszi az energiaigényt és az egyéni különbségeket is.