Már az ágyból sem tud felkelni az Egy rém rendes család gyógyíthatatlan betegséggel küzdő sztárja

Tovább romlott Christina Applegate állapota. A szklerózis multiplexszel küzdő színésznő elárulta, hogy betegsége miatt már a nap nagy részét az ágyban tölti – írja a DailyMail.

Az Egy rém rendes család című kultikus sorozat sztárja 2021-ben beszélt először nyíltan betegségéről. A színésznő elárulta, hogy a szklerózis multiplex mindennap újabb küzdelmet jelent. Állandó fáradtság és kimerültség gyötri, ezért sokszor az ágyból sem tud felkelni, 15 éves lánya azonban mindig motivációt ad számára.

„Csak az a célom, hogy elvigyem biztonságban, utána hazaérjek és visszafeküdjek” – mondta Christina Applegate, arra utalva, hogy minden nap elkíséri lányát az iskolába, ha nagyon fáradtnak érzi magát, akkor is.

A színésznő rendszeresen beszél a betegségéről, remélve, hogy küzdelmeit látva mások is erőt tudnak meríteni, akik hasonló nehézségekkel küzdenek.

Christina Applegate hatalmas fájdalmakkal küzd

Christina Applegate 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, mely egy súlyos idegrendszert támadó, autoimmun betegség. A színésznő visszavonult, jelenleg pedig csak bottal képes közlekedni. Fizikailag erősen korlátozott, alig képes járni, így az otthona az, amely a biztonságot jelenti számára.

