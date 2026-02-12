Hírlevél
Az Addams Family sztárja ma 46 – így néz ki most a híres színésznő

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ma ünnepli 46. születésnapját az a színésznő, aki gyerekként lett világsztár. Christina Ricci neve egyet jelent a sötét humorral és különleges karakterekkel. Karrierje a gyermekszerepektől a komoly drámai alakításokig ível.
Christina RicciWednesday Addamswednesdayszínésznő

Christina Ricci gyerekszínészként vált ismertté, majd tudatosan választott egyedi hangulatú szerepeket. Wednesday karaktere máig pályafutásának egyik legismertebb állomása a 2026. február 12-én születésnapját ünneplő színésznőnek.

Christina Ricci az Álmosvölgy legendája című Tim Burton filmben
Christina Ricci az Álmosvölgy legendája című Tim Burton filmben Fotó: Archives du 7eme Art

Az Addams Family ikonikus karaktere: Wednesday

A legtöbben az Addams Family – A galád család és az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család című filmekből ismerték meg. Wednesday szerepében különös tekintetével és száraz humorával ikonikus figurát teremtett, amely máig meghatározza a róla kialakult képet.

La famille Addams The Addams Family 1992 Real Barry Sonnenfeld Christina Ricci Jimmy Workman Angelica Huston. COLLECTION CHRISTOPHEL © Orion Pictures / Paramount Pictures / Scott Rudin Productions (Photo by Orion Pictures / Paramount Pictu / Collection ChristopheL via AFP)
Christina Ricci Wednesday szerepében az Addams Family című filmben Fotó: ORION PICTURES / PARAMOUNT PICTU / Collection ChristopheL via AFP
