Az Addams Family sztárja ma 46 – így néz ki most a híres színésznő

Ma ünnepli 46. születésnapját az a színésznő, aki gyerekként lett világsztár. Christina Ricci neve egyet jelent a sötét humorral és különleges karakterekkel. Karrierje a gyermekszerepektől a komoly drámai alakításokig ível.
Christina Ricci gyerekszínészként vált ismertté, majd tudatosan választott egyedi hangulatú szerepeket. Wednesday karaktere máig pályafutásának egyik legismertebb állomása a 2026. február 12-én születésnapját ünneplő színésznőnek.
Az Addams Family ikonikus karaktere: Wednesday
A legtöbben az Addams Family – A galád család és az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család című filmekből ismerték meg. Wednesday szerepében különös tekintetével és száraz humorával ikonikus figurát teremtett, amely máig meghatározza a róla kialakult képet.
