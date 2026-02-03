Elhunyt a legendás rockegyüttes énekese

83 éves korában elhunyt Chuck Negron, a legendás Three Dog Night együttes alapító tagja és ikonikus énekese. A zenész hosszú, évtizedeken átívelő pályafutása során a rocktörténelem egyik meghatározó hangjává vált – írja a Mirror.

Fotó: Unsplash

Az énekes hétfőn, Los Angeles-i otthonában hunyt el, szívelégtelenség és több krónikus betegség szövődményei miatt.

Chuck Negron New Yorkban született, és már egészen fiatalon érdekelte a zene. Karrierje igazán akkor gyorsult fel, amikor 1967-ben Los Angelesben Cory Wellsszel és Danny Huttonnal megalapította a Three Dog Night együttest. A zenekar a hatvanas-hetvenes évek fordulóján az Egyesült Államok egyik legsikeresebb rockbandájává nőtte ki magát.

Singer Chuck Negron of Three Dog Night has passed. He was 83.



His publicist, in a statement, said “Negron died peacefully at his home in Studio City, Calif., surrounded by family.” pic.twitter.com/kontAdcKHZ — Mitch Lafon (@mitchlafon) February 3, 2026

A Chuck Negron vezette formáció olyan slágerekkel hódította meg a közönséget, mint a Joy to the World, az One vagy az An Old Fashioned Love Song. Az One volt az első milliós példányszámban eladott daluk, míg a Mama Told Me Not to Come feldolgozása 1970-ben az amerikai slágerlisták élére került, az Egyesült Királyságban pedig a harmadik helyig jutott.

Betegsége ellenére sem mondott le a színpadról Chuck Negron

Az énekes évtizedeken át küzdött krónikus tüdőbetegséggel, ennek ellenére hosszú ideig turnézott. A koronavírus-járvány végül véget vetett aktív fellépéseinek.

Halálhíre után rajongók és zenésztársak sora emlékezett meg róla, sokan minden idők egyik legnagyobb rockénekeseként méltatva. Chuck Negron öröksége a Three Dog Night dalaiban és a rockzene történetében tovább él.

