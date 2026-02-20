Cindy Crawford legszexibb fotói! 60 éves lett a modellszépség

Hírlevél
Ha a szupermodell szót halljuk, szinte biztos, hogy az elsők között jut eszünkbe Cindy Crawford neve. Nem csupán sikeres modell volt, hanem egy korszak meghatározó divatikonja is, akinek jellegzetes szépségjegye és magabiztos fellépése generációk számára vált emblematikussá. Szinte hihetetlen, de Cindy Crawford ma ünnepli 60. születésnapját.
Cindy Crawford az 1980-as és 1990-es évek legendás szupermodell-nemzedékének tagjaként a világ legrangosabb magazinjainak címlapján szerepelt, és a kifutók mellett reklámkampányokban is meghatározó arccá vált. Jelenleg is aktív, inspiráló személyiség, aki bizonyítja: a stílus és a karizma valóban kortalan.

Cindy Crawford 2018-ban – Fotó: / Getty Images via AFP
Cindy Crawford 2018-ban
Fotó:   / Getty Images via AFP

Cindy Crawfordra a többi ikonnal együtt emlékezünk

Cindy Crawford a klasszikus szupermodell-korszak meghatározó alakja volt, együtt emlegették többek között Naomi Campbell-lel és Claudia Schifferrel. Karrierje során a világ legnagyobb divatmagazinjainak címlapján szerepelt, és számos luxusmárka kampányának arca volt. Cindy Crawford születésnapjára képgalériát készítettünk. 

Cindy Crawford, CindyCrawford, Picture dated 26 January 1993 shows top model Cindy Crawford as she wears a transparent plastic dress over ivory georgette styled by Karl Lagerfeld, during the 1993 Spring-Summer Haute Couture collection by Chanel. (Photo
Cindy Crawford, CindyCrawford, American model Cindy Crawford and Italian fashion designer Valentino pose a day before the Valentino's Autumn/Winter Haute Couture 98 collection show in Paris on July 7, 1997. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Cindy Crawford, CindyCrawford, Super model Cindy Crawford arrives for the 9th Annual Fire and Ice Ball 09 December at Universal Studios in Los Angeles, CA. .The event is one of the biggest Hollywood fundraisers of the year and benefits the Revlon/UCLA
Cindy Crawford, CindyCrawford, BEVERLY HILLS, CA - MAY 30: Model Cindy Crawford arrives at the "7th Annual Families Matter Benefit & Celebration" benefiting Friends Of The Family at the Regent Beverly Wilshire Hotel on May 30, 2003 in Beverly Hills, Ca
Cindy Crawford, CindyCrawford, LOS ANGELES - OCTOBER 27: Cindy Crawford attends the film premiere of "Matrix Revolution" at the Disney Hall on October 27, 2003 in Los Angeles, California. (Photo by Giulio Marcocchi /Getty Images) (Photo by Giulio Marc
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK - SEPTEMBER 18: Model Cindy Crawford walks the runway at the Esteban Cortazar Spring/Summer 2004 Collection at MAO Space @ Atlas during the 7th on Sixth Mercedes-Benz Fashion Week on September 18, 2003 in New Yor
Cindy Crawford, CindyCrawford, US actress Cindy Crawford walks the catwalk during a fashion show of Liverpool designer 17 March, 2005 in Mexico City. AFP PHOTO/Juan BARRETO (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Cindy Crawford, CindyCrawford, LAS VEGAS - APRIL 22: Model Cindy Crawford arrives at the grand opening of her husband Rande Gerber's Cherry Nightclub inside the Red Rock Casino April 22, 2006 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
Cindy Crawford, CindyCrawford, LOS ANGELES, CA - JUNE 21: Model/Actress Cindy Crawford arrives at the Stone Rose Lounge and Simon LA preview at the newly renovated Sofitel LA Hotel on June 21, 2006 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingst
Cindy Crawford, CindyCrawford, CUN70506028. Cindy Crawford, posó para las cámaras durante la fiesta de inauguración de un hotel en la ciudad de Cancún.NOTIMEX/FOTO/VICTOR RUIZ/COR/ACE/ (Photo by VICTOR RUIZ / Notimex via AFP)
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK - MAY 04: Model Cindy Crawford attends "The Model as Muse: Embodying Fashion" Costume Institute Gala at The Metropolitan Museum of Art on May 4, 2009 in New York City. Stephen Lovekin/Getty Images/AFP (Photo by
Cindy Crawford, CindyCrawford, Model Cindy Crawford arrives for the opening ceremony and the screening of "The Ides of March" during the 68th Venice International Film Festival on August 31 , 2011. "The Ides of March" written and directed by George Clo
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK, NY - FEBRUARY 08: Model Cindy Crawford attends the amfAR New York Gala To Kick Off Fall 2012 Fashion Week at Cipriani Wall Street on February 8, 2012 in New York City. Jemal Countess/Getty Images/AFP (Photo by
Cindy Crawford, CindyCrawford, US model Cindy Crawford arrives for the screening of 'The Great Gatsby' and the opening ceremony of the 66th annual Cannes Film Festival on May 15, 2013 in Cannes, France (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu
Cindy Crawford, CindyCrawford, MIAMI, FL - DECEMBER 03: Cindy Crawford attends Art Miami on December 3, 2013 in Miami, Florida. Aaron Davidson/Getty Images for Art Miami/AFP (Photo by Aaron Davidson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Cindy Crawford, CindyCrawford, BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 11: Model Cindy Crawford attends the 72nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Hotel on January 11, 2015 in Beverly Hills, California. Jason Merritt/Getty Images/AFP (Photo by Jaso
Cindy Crawford, CindyCrawford, Cindy Crawford arrives for the Tom Ford Autumn/Winter 2016 Menswear and Womenswear Collection presentation in New York on September 7, 2016 (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK, NY - MAY 02: Cindy Crawford attends the "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala at Metropolitan Museum of Art on May 2, 2016 in New York City. Dimitrios Kambouris/Getty Images/
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK, NY - SEPTEMBER 11: Model Cindy Crawford attends the fashion week celebration with DuJour Magazine hosted by Cindy Crawford and Rande Gerber at Mr. Purple on September 11, 2017 in New York City. Eugene Gologursk
Cindy Crawford, CindyCrawford, Top models (from left) Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford and Helena Christensen pose at the end of the show for fashion house Versace during the Women's Spring/Summer 2018 fashion shows in Milan,
Cindy Crawford, CindyCrawford, LAS VEGAS, NEVADA, USA - APRIL 05: Cindy Crawford arrives at the Kaos Dayclub and Nightclub Grand Opening Weekend At Palms Casino Resort held at Kaos Dayclub and Nightclub at Palms Casino Resort on April 5, 2019 in Las Veg
Cindy Crawford, CindyCrawford, NEW YORK, NY - MAY 07: Cindy Crawford attends the Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination Costume Institute Gala at The Metropolitan Museum of Art on May 7, 2018 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images
Cindy Crawford, CindyCrawford, US actress and model Cindy Crawford arrives for The Albies hosted by the Clooney Foundation at the New York Public Library in New York City on September 28, 2023. The Albies is the Clooney Foundation for Justice's annual e
Cindy Crawford, CindyCrawford, LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 01: Cindy Crawford attends the 2025 LACMA Art+Film Gala at Los Angeles County Museum of Art on November 01, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by F
Cindy Crawford, CindyCrawford, American model and entrepreneur Cindy Crawford arrives at the 2026 2nd Annual WWD (Women's Wear Daily) Style Awards, Golden Globes presented by Amazon Beauty, Donna Karan New York, Glamsquad, IHG Hotels and Resorts, and Mo
Galéria: A legendás szupermodell Cindy Crawford képei
1/25
1993

A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.

Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen.

A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.

 

