Cindy Crawford legszexibb fotói! 60 éves lett a modellszépség

Cindy Crawford az 1980-as és 1990-es évek legendás szupermodell-nemzedékének tagjaként a világ legrangosabb magazinjainak címlapján szerepelt, és a kifutók mellett reklámkampányokban is meghatározó arccá vált. Jelenleg is aktív, inspiráló személyiség, aki bizonyítja: a stílus és a karizma valóban kortalan.
Cindy Crawfordra a többi ikonnal együtt emlékezünk
Cindy Crawford a klasszikus szupermodell-korszak meghatározó alakja volt, együtt emlegették többek között Naomi Campbell-lel és Claudia Schifferrel. Karrierje során a világ legnagyobb divatmagazinjainak címlapján szerepelt, és számos luxusmárka kampányának arca volt. Cindy Crawford születésnapjára képgalériát készítettünk.
A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.
Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford
Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen.
A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.