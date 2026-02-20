Cindy Crawford legszexibb fotói! 60 éves lett a modellszépség

A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.

Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen.

