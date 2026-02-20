Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

Cindy Crawford nem a telefonja értesítéseivel kezdi a napot. Úgy véli, ha az első percekben mások igényeire reagálunk, azzal máris elveszítjük a saját fókuszunkat. Ezért 20 perccel a családja előtt kel fel, hogy legyen ideje önmagára.

Cindy Crawford az Omega ékszerkiállítás megnyitóján Madridban, 2005. március 7-én

Fotó: AFP/Bru Garcia

A reggeli rutinja tudatosan felépített: még a család előtt, csendben ébred, hogy legyen néhány zavartalan perce önmagára. Ilyenkor átgondolja a napját, tervez, majd szárazkeféléssel indítja a reggelt, amely serkenti a vérkeringést és segíti a bőrápolást. Ezt könnyű nyújtás vagy átmozgatás követi, végül pedig néhány perc olvasással vagy csendes elmélkedéssel hangolódik rá a napra - tákékoztat a Business Insider.

A modell szerint ez nem luxus, hanem önvédelem. Ha először magára figyel, türelmesebb és kiegyensúlyozottabb tud lenni a nap folyamán, legyen szó munkáról vagy családi feladatokról.

6 szépségtitok Cindy Crawfordtól

1. Igyon sok vizet

Cindy Crawford rendszeresen hangsúlyozza, hogy a hidratálás az egyik legfontosabb szépségtipp. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a bőr ragyogását támogatja, hanem az általános egészséghez is hozzájárul.

2. Fogadja el, ami egyedivé teszi

Ikonikus anyajegye karrierje elején vitákat váltott ki, ő azonban soha nem akarta eltávolíttatni. Szerinte a magabiztosság abból fakad, ha elfogadjuk saját karakteres vonásainkat. A saját bőrünkben való komfort az egyik legvonzóbb tulajdonság - írja a Good Housekeeping.

3. A fényvédelem nem alku tárgya

Cindy Crawford minden nap legalább 30-as fényvédőt használ, évszaktól függetlenül. A napsugárzás elleni védelem szerinte a bőrápolás alapja, hiszen a korai bőröregedés egyik fő oka a napkárosodás.

4. 80%-os szabály az étkezésben

A modell nem hisz a szélsőségekben. Az úgynevezett 80/80-as szabályt követi, az idő 80 százalékában egészségesen étkezik, de nem tiltja meg magának a kisebb élvezeteket. Egy kis darab étcsokoládé ebéd után például tudatos lezárása számára az étkezésnek.

5. Következetes bőrápolási rutin

Cindy Crawford szerint a bőr akkor öregszik szépen, ha következetes rutint kap. Az alaplépések: arctisztító, szérum, hidratáló és szemkörnyékápoló. A rendszeresség fontosabb, mint az extrém megoldások.