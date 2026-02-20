Hírlevél
Cindy Crawford

Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
A világhírű szupermodell február 20-án tölti be 60. életévét, és sokak szerint ma is ugyanolyan ragyogó, mint karrierje csúcsán. Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen. Évtizedek óta vallja, hogy az öngondoskodás nem luxus, hanem alapfeltétel.
Cindy Crawford nem a telefonja értesítéseivel kezdi a napot. Úgy véli, ha az első percekben mások igényeire reagálunk, azzal máris elveszítjük a saját fókuszunkat. Ezért 20 perccel a családja előtt kel fel, hogy legyen ideje önmagára.

Cindy Crawford az Omega ékszerkiállítás megnyitóján Madridban, 2005. március 7-én
Fotó: AFP/Bru Garcia

A reggeli rutinja tudatosan felépített: még a család előtt, csendben ébred, hogy legyen néhány zavartalan perce önmagára. Ilyenkor átgondolja a napját, tervez, majd szárazkeféléssel indítja a reggelt, amely serkenti a vérkeringést és segíti a bőrápolást. Ezt könnyű nyújtás vagy átmozgatás követi, végül pedig néhány perc olvasással vagy csendes elmélkedéssel hangolódik rá a napra - tákékoztat a Business Insider.

A modell szerint ez nem luxus, hanem önvédelem. Ha először magára figyel, türelmesebb és kiegyensúlyozottabb tud lenni a nap folyamán, legyen szó munkáról vagy családi feladatokról. 

6 szépségtitok Cindy Crawfordtól

1. Igyon sok vizet

Cindy Crawford rendszeresen hangsúlyozza, hogy a hidratálás az egyik legfontosabb szépségtipp. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a bőr ragyogását támogatja, hanem az általános egészséghez is hozzájárul.

2. Fogadja el, ami egyedivé teszi

Ikonikus anyajegye karrierje elején vitákat váltott ki, ő azonban soha nem akarta eltávolíttatni. Szerinte a magabiztosság abból fakad, ha elfogadjuk saját karakteres vonásainkat. A saját bőrünkben való komfort az egyik legvonzóbb tulajdonság - írja a Good Housekeeping.

3. A fényvédelem nem alku tárgya

Cindy Crawford minden nap legalább 30-as fényvédőt használ, évszaktól függetlenül. A napsugárzás elleni védelem szerinte a bőrápolás alapja, hiszen a korai bőröregedés egyik fő oka a napkárosodás.

4. 80%-os szabály az étkezésben

A modell nem hisz a szélsőségekben. Az úgynevezett 80/80-as szabályt követi, az idő 80 százalékában egészségesen étkezik, de nem tiltja meg magának a kisebb élvezeteket. Egy kis darab étcsokoládé ebéd után például tudatos lezárása számára az étkezésnek.

5. Következetes bőrápolási rutin

Cindy Crawford szerint a bőr akkor öregszik szépen, ha következetes rutint kap. Az alaplépések: arctisztító, szérum, hidratáló és szemkörnyékápoló. A rendszeresség fontosabb, mint az extrém megoldások.

6. Ne feledkezzen meg a nyakról és a dekoltázsról

Sokan csak az arcukat ápolják, pedig a nyak és a mellkas bőre is gyorsan árulkodik az életkorról. Hialuronsavat és C-vitamint tartalmazó készítményeket javasol, amelyek segíthetnek a bőr rugalmasságának megőrzésében.

Még mindig ellenállhatatlan: szexi fotókon a 90-es évek ikonja, Cindy Crawford

Cindy Crawford neve összeforrt a szupermodell korszakkal: a kilencvenes években ő volt a divatvilág egyik legnagyobb ikonja, és máig megőrizte lehengerlő kisugárzását. A most készült fotókon ismét bebizonyítja, hogy az idő múlása mit sem vett el a szépségéből és nőiességéből. A legendás modell szexi képei újra reflektorfénybe helyezik azt, amiért generációk óta rajonganak érte – magabiztosságát, eleganciáját és páratlan kisugárzását.

Cindy Crawford újraalkotta az egyik legnépszerűbb, legszexibb reklámját

Cindy Crawford az első igazi szupermodellek csoportjába tartozott Naomi Campbellel, Claudia Schifferrel és Linda Evangelistával együtt, szerepléseiért csillagászati összegeket kapott, címlapok ezrein volt látható. Megváltoztatta az 1980-as évek végén és 1990-es évek elején a divatot.

 

