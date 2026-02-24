Folytatódik a vérfürdő: 23 rab már elszabadult Mexikóban

A CJNG börtönlázadás vasárnap robbant ki a nyugat-mexikói Puerto Vallarta városában, ahol fegyveresek egy járművel áttörték a Centro Integral de Justicia Regional kapuját. A támadók tüzet nyitottak az intézményre, a betörés pedig zavargást indított el a falakon belül, ami jelentősen megnehezítette a hatóságok reakcióját – írj a New York Post.

CJNG börtönlázadás után megerősített katonai jelenlét a megtámadott börtön előtt, ahol 23 rab szökött meg a fegyveres ostrom során Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

CJNG börtönlázadás: fegyveres támadás, rabok szökése, országos hajtóvadászat

A hivatalos adatok szerint a rabok szökése fegyveres támadás közben történt, amikor az intézményben kitört lázadás teljes káoszt okozott.

Egy fegyőr meghalt, mire a rend helyreállt. Hétfőre a hatóságok 23 eltűnt elítéltet számoltak össze, és országos hajtóvadászat indult a szököttek kézre kerítésére.

Az incidens közvetlen előzménye, hogy a mexikói hadsereg megölte Nemesio Oseguera, ismertebb nevén „El Menchót”, aki a Jalisco New Generation Cartel – röviden CJNG – rettegett vezetője volt. A kartellvezér halála után legalább 73 ember vesztette életét Mexikó 32 államából 20-ban kitört erőszakhullámban.

A halottak között 25 mexikói nemzeti gárdista is szerepel, akiket hat külön támadás során öltek meg.

A turistaparadicsomnak számító Puerto Vallartában a látogatókat felszólították, hogy maradjanak zárt helyen, miközben fegyveres bandák gyújtogattak és vonultak az utcákon.

A mexikói kormány mintegy 10 000 katonát vezényelt az ország különböző pontjaira, hogy megfékezze a kartellháború Mexikóban egyre súlyosbodó helyzetét. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma korábban 15 millió dolláros vérdíjat ajánlott fel El Mencho elfogásáért.

A hatóságok szerint a börtönben helyreállt a rend, megerősített biztonsági intézkedések mellett folytatódik a működés, miközben vizsgálják, hogyan történhetett meg az áttörés és a tömeges szökés.

