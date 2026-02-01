Egy óriási robbanás az űrben, amely megrázta a világot

A Columbia az STS–107 jelű küldetésről tért volna vissza a Földre, egy 16 napos tudományos misszió végén. A legénység, Rick Husband parancsnok, William McCool pilóta, Michael Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark és Ilan Ramon, több mint 80 kísérletet végzett mikrogravitációs környezetben. Ramon Izrael első űrhajósa volt, így a küldetés nemzetközi jelentőséggel is bírt - írja az űrvilág.

A Columbia legénysége. Fotó: - / NASA

A Columbia katasztrófája

A baleset oka azonban már a felszálláskor megszületett. 2003. január 16-án, a start során egy nagy méretű szigetelőhab-darab vált le az üzemanyagtartályról, és a Columbia bal szárnyának csapódott.

A becsapódás megsértette a hővédő burkolatot, ám a veszélyt akkor nem ítélték kritikusnak.

A NASA vezetése nem rendelt el részletesebb vizsgálatot, és nem tartotta szükségesnek a mentési forgatókönyvek kidolgozását sem. Amikor az űrrepülőgép két héttel később belépett a Föld légkörébe, a sérült szárnyon keresztül izzó forró gázok hatoltak be a szerkezetbe. A belső szerkezeti elemek gyorsan felhevültek, majd az irányíthatatlanná váló jármű körülbelül 60 kilométeres magasságban szétesett.

A legénységnek esélye sem volt a túlélésre.

A Columbia-katasztrófa mélyen megrázta az Egyesült Államokat és az egész világot. Ez volt a második alkalom, hogy az amerikai űrrepülőprogram során teljes legénység veszett oda – 17 évvel korábban, 1986-ban a Challenger robbanása hasonló sokkot okozott.

A hivatalos vizsgálat nemcsak technikai hibákat tárt fel, hanem súlyos szervezeti és döntéshozatali problémákat is. A jelentés szerint a NASA kultúrájában túl nagy szerepet kapott a megszokás és az időnyomás, miközben az aggodalmakat megfogalmazó mérnökök hangja gyakran háttérbe szorult. A Columbia pusztulása így nem csupán egy baleset, hanem egy rendszerszintű kudarc következménye volt.

A tragédia után az űrrepülőprogramot több mint két évre felfüggesztették, majd szigorúbb biztonsági előírásokkal indították újra.

2011-ben a program végleg lezárult, részben éppen a Columbia és a Challenger által hagyott örökség miatt. A Columbia hét űrhajósának neve ma is emlékeztet arra, milyen árat kell néha fizetni a felfedezés vágyáért. Emlékük nemcsak a NASA emlékfalaiban él tovább, hanem minden olyan küldetésben, amely ma nagyobb körültekintéssel, alázattal és felelősséggel indul útnak az űrbe. Az Origo korábban is írt a Columbia űrrepülőgép tragédiájáról.