Hamis végrendelet és kamuházasság: így bukott le a pénzéhes férfi

Egy nő 700 000 font értékű (336 millió forint) örökségét védte meg családja, miután volt párja csalással, – egy hamis végrendelettel és álesküvővel – próbálta kicsalni a pénzt – írja az Independent.

Hamisított végrendelettel és álházassággal próbálta kicsalni volt párja vagyonát egy férfi az Egyesült Királyságban. A csalásra azonban hamar fény derült, és a bíróság eltiltotta a férfit elhunyt barátnője vagyonától.

Fotó: Unsplash

Kassy Sinar, egy londoni takarítócéget vezető anya három évvel ezelőtt, 2023 októberében, 46 évesen hunyt el mellrákban. A 2022-ben készített végrendeletében teljes vagyonát egyetlen lányára, Joceyre hagyta, aki anyja halálakor 16 éves volt.

Az asszony halála után volt párja, Cengiz Arif – Jocey apja – megpróbálta megszerezni a pénzt, bemutatva egy 2023. május 10-i dátummal ellátott, állítólagos új végrendeletet, amelyben minden az ő nevét szerepeltette. Arif azt is állította, hogy titokban összeházasodtak Cipruson 2006-ban.

A csalás miatt az elhunyt testvére, Ernest Sinar indított pert. A londoni felsőbíróság főbírója, Karen Shuman kimondta, hogy Arif által bemutatott 2023-as végrendelet és a házassági anyakönyvi kivonat hamis, és csalás történt. A 2022-es végrendeletet, amely Kassy vagyonát a lányára hagyta, érvényben hagyták.

A bíró eltávolította Arifot a végrendelet végrehajtói és a bizalmi alap kezelői pozíciójából, valamint megtiltotta számára, hogy bármilyen ingatlant vagy készpénzt kezeljen a hagyatékból. Arifnak a perköltségeket is meg kell fizetnie, ami mintegy 206 000 fontot tett ki.

A bírósági tárgyalás során kiderült, hogy Arif éveken keresztül csiki-csuki kapcsolatban volt Kassyvel. Miután Sinar meghalt, Arif igyekezett a vagyon egy részét saját nevére írni és a bérleti díjakat is elfogadni a londoni ingatlanból.

