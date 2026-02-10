Lustasága mentette meg a bloggert a bajtól

A különböző internetes és telefonos csalások egyre nagyobb veszélyt jelentenek mindenkire, és ez alól még a népszerű influenszerek sem képeznek kivételt. Nemrég a híres orosz bloggert, Julija Gavrilinát csalók próbálták átverni virágszállításra hivatkozva, és nem mindennapi módon úszta meg – írja a Lenta.

Lusta volt megadni a kódot, megmenekült a csalástól (illusztráció) – Fotó: Unsplash

A lustaság mentette meg a csalástól az orosz bloggert

Julija Gavrilina a saját Telegram-csatornáján számolt be az esetről. Elmondása szerint nemrég ismeretlenek hívták fel telefonon, és azt állították, hogy át kell vennie egy virágcsokrot. Mivel éppen nem Moszkvában tartózkodott, a csokrot a menedzsere vehette volna át. Ekkor a csalók azt kérték, diktálja be az SMS-ben kapott kódot, amelyre a szállítás átirányításához lett volna szükség. A blogger bevallotta, hogy gyorsan szeretett volna végezni a beszélgetéssel, ezért letette a telefont, és nem adta meg a megerősítő kódot.

Őszintén szólva most csak az mentett meg, hogy rettenetesen lusta vagyok, és amúgy is hidegen hagynak ezek a rendelések

– írta.

Az eset rávilágít, hogy a csalók bárkit megtéveszthetnek, még híres személyeket is.

