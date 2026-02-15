Csarnoktűz a kosármeccsen – drámai jelenetek az első félidőben

A csarnoktűz a normani Lloyd Noble Center folyosóján tört ki az első félidő elején. A beszámolók szerint a büfében működő pattogatott kukorica sütője gyulladt ki, és a lángok gyorsan felcsaptak. A nézőket azonnal elterelték a környékről, miközben a mennyezeti oltórendszer működésbe lépett. A csarnok egy része füstbe borult, de komolyabb sérülésről nem érkezett hír – írja a NewYorkPost.

A popcorngép miatt tört ki csarnoktűz a kosármeccsen, a játékot percekre le kellett állítani. Fotó: x.com

Szemtanúk felvételein látható, ahogy az embereket kivezetik az érintett területről. A közvetítésben a kommentátorok is jelezték, hogy valódi tűz ütött ki a lelátók mögött. Később még tréfálkoztak is a megégett pattogatott kukoricán, de akkor a biztonság volt az első.

The Georgia-Oklahoma basketball game had to be delayed after a popcorn machine caught fire at one of the concession stands 😳 pic.twitter.com/PidoKWscSm — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2026

Csarnoktűz az Oklahoma–Georgia kosármeccsen – percekig állt a játék

A mérkőzésből 15 perc 31 másodperc volt hátra az első félidőben, amikor a játék megállt, a Georgia 11–7-re vezetett. Az Oklahoma vezetőedzője, Porter Moser a találkozó után elmondta: még soha nem látott ekkora lángokat sporteseményen, és örül, hogy az oltórendszer azonnal működött.

A meccs végül folytatódott, az Oklahoma 94–78-ra győzött. A hazaiaknál Tae Davis 19 pontot szerzett, míg a vendégeknél Blue Cain 20 pontig jutott.

