tűz

Csarnoktűz a kosármeccsen – drámai jelenetek az első félidőben

Ijesztő pillanatok szakították félbe az egyetemi kosárlabda-mérkőzést az Egyesült Államokban. A csarnoktűz miatt percekre meg kellett állítani az Oklahoma–Georgia meccset, miután lángok csaptak fel az egyik büfénél.
A csarnoktűz a normani Lloyd Noble Center folyosóján tört ki az első félidő elején. A beszámolók szerint a büfében működő pattogatott kukorica sütője gyulladt ki, és a lángok gyorsan felcsaptak. A nézőket azonnal elterelték a környékről, miközben a mennyezeti oltórendszer működésbe lépett. A csarnok egy része füstbe borult, de komolyabb sérülésről nem érkezett hír – írja a NewYorkPost.

A popcorn gép miatt tört ki csarnoktűz a kosármeccsen, a játékot percekre le kellett állítani.
A popcorngép miatt tört ki csarnoktűz a kosármeccsen, a játékot percekre le kellett állítani. Fotó: x.com

Szemtanúk felvételein látható, ahogy az embereket kivezetik az érintett területről. A közvetítésben a kommentátorok is jelezték, hogy valódi tűz ütött ki a lelátók mögött. Később még tréfálkoztak is a megégett pattogatott kukoricán, de akkor a biztonság volt az első.

Csarnoktűz az Oklahoma–Georgia kosármeccsen – percekig állt a játék

A mérkőzésből 15 perc 31 másodperc volt hátra az első félidőben, amikor a játék megállt, a Georgia 11–7-re vezetett. Az Oklahoma vezetőedzője, Porter Moser a találkozó után elmondta: még soha nem látott ekkora lángokat sporteseményen, és örül, hogy az oltórendszer azonnal működött.

A meccs végül folytatódott, az Oklahoma 94–78-ra győzött. A hazaiaknál Tae Davis 19 pontot szerzett, míg a vendégeknél Blue Cain 20 pontig jutott.

