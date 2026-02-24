Hírlevél
Drámai: a karjaiban vitte be a házba a halott csecsemőjét egy nő a tragédia után

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Megrázó tragédia történt Eperjes megyében, egy fiatal nő az udvaron hozta világra gyermekét. A megszületett csecsemő azonban nem adott életjelet, a családtagok pedig döbbenten álltak a történtek előtt.
csecsemőEperjes megyeszüléshalál

A nő korábban csak annyit mondott, hogy ki kell mennie a vécére, majd percekkel később már karjaiban tért vissza az újszülöttel. A csecsemő sorsa ekkorra már megpecsételődött, hiába érkeztek gyorsan a mentők és küzdöttek érte hosszú perceken át számolt be róla a Paraméter.

csecsemő, élve eltemetés
Tragédia: a csecsemő halva született.
Fotó: Unsplash

A csecsemő halálának körülményei

A helyszínen drámai jelenetek játszódtak le, miközben az újraélesztés minden lehetséges eszközét bevetették. A kétségbeesett próbálkozások végül nem vezettek sikerre, a pici életét nem tudták megmenteni. Az esetről a TV JOJ számolt be, amely szerint a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. A hatóságok az ügy érzékenységére hivatkozva egyelőre hallgatnak a részletekről, miközben a közösséget mély gyász és értetlenség járja át.

