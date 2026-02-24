Drámai: a karjaiban vitte be a házba a halott csecsemőjét egy nő a tragédia után

A nő korábban csak annyit mondott, hogy ki kell mennie a vécére, majd percekkel később már karjaiban tért vissza az újszülöttel. A csecsemő sorsa ekkorra már megpecsételődött, hiába érkeztek gyorsan a mentők és küzdöttek érte hosszú perceken át – számolt be róla a Paraméter.

Tragédia: a csecsemő halva született.

Fotó: Unsplash

A csecsemő halálának körülményei

A helyszínen drámai jelenetek játszódtak le, miközben az újraélesztés minden lehetséges eszközét bevetették. A kétségbeesett próbálkozások végül nem vezettek sikerre, a pici életét nem tudták megmenteni. Az esetről a TV JOJ számolt be, amely szerint a rendőrség azonnal vizsgálatot indított. A hatóságok az ügy érzékenységére hivatkozva egyelőre hallgatnak a részletekről, miközben a közösséget mély gyász és értetlenség járja át.

Halott csecsemőt találtak a hátárnál

Halott csecsemő holttestét találták meg a Nickelsdorf (Miklóshalma) határátkelő közelében. Az ügyet hosszú hetekig rejtély övezte, most azonban új és megrázó fordulatot vett.

Körülmetélés után halt meg egy csecsemő

Egy hat hónapos kisfiú életét vesztette nem orvosi körülmetélés után Londonban, ami súlyos szabályozási hiányosságokra világított rá a brit egészségügyi rendszerben..