Szörnyű dolgot tett az öt hónapos gyerekkel, itt az ítélet

A bíróság megállapította, hogy Thomas Morgan rendkívül erőszakosan viselkedett a kis Jensen-Lee Dougallal, amely során a csecsemőt erőteljesen megrázta. A szakértői vizsgálatok szerint a baba súlyos agykárosodást szenvedett, több csontja eltört, és mindkét szemében kiterjedt retinavérzés alakult ki. A gyermek kórházba került, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy másnap lekapcsolták az életfenntartó berendezésekről - írja a Sky News.

A csecsemőgyilkos leghamarabb 19 év múlva szabadulhat - A kép illusztráció.Fotó: Hollie Santos

Csecsemőgyilkos

Az ügyészség szerint a férfi a tragédia napján heves üzenetváltásba keveredett korábbi partnerével, ami rendkívüli dühöt váltott ki belőle. Miután egyedül maradt a kisgyermekkel, indulatai felett elvesztette az uralmát, és erőszakosan bántalmazta a rábízott csecsemőt. A bíróság hangsúlyozta, hogy Morgan súlyosan visszaélt a belé vetett bizalommal. A férfi később telefonon értesítette a gyermek édesanyját, azt állítva, hogy a baba nem lélegzik és fulladozik. A tárgyalás során azonban bebizonyosodott, hogy a sérüléseket nem betegség vagy baleset okozta, hanem szándékos erőszak.

Bár Morgan tagadta a vádakat, az esküdtszék bűnösnek találta gyilkosságban és súlyos testi sértés okozásában.

Az ítélet kihirdetésekor Mary Stacey bíró hangsúlyozta, hogy még egy rövid ideig tartó, de rendkívül erőteljes rázás is elegendő lehet végzetes fejsérülések okozásához. A bíróság életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki, amelyből a férfi legkorábban 19 év letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra.

Thomas Morgan has been sentenced for murdering the five-month-old tot who tragically suffered catastrophic brain injurieshttps://t.co/SZMnI86iG0 — The Daily Record (@Daily_Record) February 25, 2026

A gyermek édesanyja az ítélet után megrendítő nyilatkozatot tett, amelyben elmondta, hogy fia halála örökre megváltoztatta az életét. Hangsúlyozta, hogy soha nem hallhatja gyermekét beszélni, nem láthatja felnőni, és a veszteség fájdalma egész életében elkíséri. Szavai szerint bár az elkövető börtönbe került, ő maga is „életfogytiglani büntetést" kapott – a gyász formájában.