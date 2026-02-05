Elegük lett a turistákból: lemondták a híres cseresznyevirág-fesztivált

A cseresznyevirágzás idején Japán számos városa vonzza a turistákat, akik a virágzó fák és a Fuji-hegy festői látványát szeretnék megcsodálni. Idén azonban Fujiyoshidában, a Fuji-hegy közelében, elmarad a tradicionális sakura-fesztivál, miután a turisták száma a helyiek szerint kezelhetetlenné vált –írja a BBC.

Elmarad a cseresznyevirágzás fesztiválja a turisták miatt – Fotó: Unsplash

Miért zavarja a cseresznyevirágzás a helyiek életét?

A turisták özöne hosszú dugókat és szemetelést okozott a városban. Lakosok beszámoltak arról, hogy látogatók engedély nélkül léptek be kertekbe, vagy ott végezték el szükségleteiket. Shigeru Horiuchi polgármester szerint „a festői táj veszélyezteti a polgárok nyugodt életét”. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy véget vetnek a tízéves fesztiválnak, és ezzel védik a lakosok életkörnyezetét és méltóságát.

Hogyan alakult ki a fesztivál és mi vezetett a túlzott turizmushoz?

Az Arakurayama Sengen Parkban rendezett sakura-fesztivál eredetileg a város vonzerejét és a látogatószámot kívánta növelni.

Az utóbbi években azonban a turisták száma napi tízezerre emelkedett.

A közösségi média és a gyenge jen tovább növelte a fesztivál népszerűségét. A látogatók egyre gyakrabban léptek át magánterületekre, szemeteltek és zavarták a helyieket.

Mit tanulhatunk a japán példából?

Bár a fesztivál elmarad, Fujiyoshida továbbra is sok látogatóra számít áprilisban és májusban. A japán példa rámutat, hogy a turizmus menedzselése nélkül a természetes szépségek és a helyiek nyugalma egyaránt veszélybe kerülhet. A cseresznyevirágzás ugyan varázslatos látvány, de a túl sok látogató komoly problémákat okozhat a városokban.

Kiborultak az olaszok – brutális szigorítás jön a turistákkal szemben

A Santa Maddalena nevű kis olasz falu híres temploma az utóbbi évtizedben világszerte ismertté vált a közösségi médiában — különösen az Instagramon és TikTokon. Most viszont a túl nagy látogatószám miatt Santa Maddalena lakosai lépéseket vezetnek be: csak azok léphetnek be akik legalább egy éjszakát eltöltenek a környéken.

Egy szlovákiai falu inkább visszaadná az UNESCO világörökségi címet

A turisták özöne gyökeresen megváltoztatta Vlkolínec életét. Az UNESCO-cím a falusiak szerint már nem áldás, hanem komoly terhet jelent.