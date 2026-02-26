Rejtélyes halál a csirkefeldolgozóban – új részletek derültek ki

Hírlevél
Több mint hét évvel a tragikus eset után végre bűnösnek vallották magukat azok a vállalatok, amelyekhez köthető két munkás rejtélyes halála egy angliai csirkefeldolgozó üzemben. A 49 éves Neil Moon és a 34 éves Jonathan Collins holttestét 2018 októberében találták meg egy hűtőkamrában a norfolki Banham Poultry csirkefeldolgozó telephelyén. A férfiak kezei és lábai súlyosan kihűltek, ami azonnal felvetette a rendellenes körülmények gyanúját.
A tragédia pontos körülményei azonban a mai napig nem teljesen tisztázottak. A rendőrség már a kezdeti vizsgálatok során felvetette egy esetleges hűtőgáz-szivárgás lehetőségét, amely hozzájárulhatott a halálesetekhez. A két férfi alvállalkozóként, kártevőirtási munkálatokat végezve tartózkodott a csirkefeldolgozóban, amikor 2018. október 4-én, hajnalban rájuk találtak - írja a The Sun.

csirkefeldolgozó
Bevallották felelősségüket a csirkefeldolgozó tulajdonosai. A kép illusztráció. Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Halál a csirkefeldolgozóban

Az ügy a Norwichi Korona Bíróság elé került, ahol a Banham Poultry Limited és az Air Products Plc vállalatokat eredetileg gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták. A tárgyalás előtt azonban mindkét cég bűnösnek vallotta magát munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeinek megsértésében. Az ügyészség elfogadta a beismerő vallomásokat, amelyek szerint a szabályszegések hozzájárultak a két férfi halálához. Craig Hassall vezető ügyész a bíróságon elmondta, hogy a vállalatok elismerték: 

mulasztásaik közvetlen kapcsolatban álltak a tragédiával.

Ugyanakkor az ügyészség nem kíván további bizonyítékokat bemutatni a gondatlanságból elkövetett emberölés vádjának alátámasztására, és kérte a bíróságot, hogy ezekben a vádpontokban mondják ki a cégek ártatlanságát. Az ítélethirdetés várhatóan március 31-én lesz, egy kétnapos meghallgatást követően. A Banham Poultry azóta kétszer is tulajdonost váltott, és a jelenlegi tulajdonosok nem érintettek a jogi eljárásban.

A tragédia mély nyomot hagyott az áldozatok családjában. Jonathan Collins hozzátartozói korábban úgy emlékeztek rá, mint szerető családapára, akit mindazok gyászolnak, akik ismerték. 

Bár a vállalatok elismerték felelősségüket a biztonsági előírások megsértésében, a két férfi halálához vezető események teljes láncolata továbbra is kérdéseket vet fel. 

Az ítélethirdetés talán közelebb visz a válaszokhoz – és a családok számára a lezáráshoz. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hihetetlen dolgot tett a szolnoki gyilkosság elkövetője.

 

