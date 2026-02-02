Sokáig csodaszernek hitték, kiderült: súlyos egészségügyi kockázatai vannak

Csodaszerként hivatkoznak az MMS-re, amelyet egyesek rák, autizmus vagy COVID–19 ellen ajánlanak. A szakértők szerint azonban az anyag nem gyógyít, hanem kárt okoz az emberi szervezetben.

Csodaszerként hirdetett veszélyes ipari fertőtlenítőszer

Az MMS (Miracle Mineral Solution) nátrium-kloritból áll, amelyet ipari célokra, például vízkezelésre használnak. Savval keverve klór-dioxid keletkezik belőle, ami erős oxidáló anyag. Bár laboratóriumi körülmények között képes baktériumokat elpusztítani, ez csak olyan koncentrációban történik, amely már az emberi sejt számára is káros.

Káros hatása van a szervezetre

A vizsgálatok bőrsejtkárosodást, szöveti pusztulást és súlyos toxicitást mutattak ki. Az anyag nem válogat: a kórokozók mellett a hasznos bélbaktériumokat is elpusztítja, így kárt okoz a bélflórában. Ez a káros hatás hosszabb távon is veszélyt jelenthet az egészségre.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az MMS-t gyakran otthoni körülmények között keverik, pontatlan adagolással. Előfordul, hogy súlyos betegségek ellen ajánlják, sőt gyermekeknek vagy várandós nőknek is. A szakértők szerint az MMS orvosi haszna nulla, fogyasztása viszont komoly egészségügyi kockázatot jelent – derül ki a Science Daily cikkéből.

Közel 250 veszélyes termék került a hatóságok látókörébe

