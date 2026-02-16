Hat másodperc intimitás, ami megmentheti a párkapcsolatot

Az Egyesült Államokban, Maryland államban, 2026-ban ismét nagy figyelmet kapott egy egyszerű, mégis meglepően hatékony párkapcsolati gyakorlat, amelyet több évtizedes kutatások támasztanak alá. A csók egy speciális formájáról van szó: egy tudatos, legalább hat másodpercig tartó intim pillanatról, amely a párkapcsolati szakértők szerint képes csökkenteni a stresszt és erősíteni az érzelmi kötődést még házasságban élő, gyermekes pároknál is.

Fotó: Alejandra Quiroz / Unsplash

Egy hétköznapi házasság különleges pillanata

Bethany Meola, háromgyermekes édesanya és 13 éve házas nő, saját tapasztalatból számolt be arról, milyen hatása volt a mindennapokba bevezetett új szokásnak. Elmondása szerint a karrier, a gyermeknevelés és a mindennapi feladatok könnyen háttérbe szorítják az intimitást.

A hat másodperces csók eleinte furcsán hatott, de rövid időn belül érezhető változást hozott a kapcsolatukban.

Miért éppen hat másodperc?

A módszert John és Julie Gottman amerikai párterapeuták dolgozták ki, akik több mint 3000 párt vizsgáltak 30 éven keresztül. Kutatásaik szerint hat másodperc elegendő ahhoz, hogy a szervezet oxitocint kezdjen termelni.

Ez az úgynevezett „kötődési hormon” kulcsszerepet játszik a bizalom kialakításában, és segít megnyugtatni az agy félelemközpontját.

A csók ebben az esetben nem rutinszerű búcsúpuszi, hanem tudatos jelenlétet igénylő intim kapcsolatfelvétel

Fotó: Pablo Heimplatz / Unsplash

A csók mint tudatos kapcsolatépítés

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a csók ebben az esetben nem rutinszerű búcsúpuszi, hanem tudatos jelenlétet igénylő intim kapcsolatfelvétel. Hasonló hatást mutattak ki egy legalább húsz másodpercig tartó ölelésnél is, amely szintén elősegíti az érzelmi biztonság érzetét.

Nem minden párnak való azonnal

Julie Gottman szerint ez a gyakorlat elsősorban olyan pároknál működik jól, akik már rendelkeznek egy alapvető bizalmi szinttel. Súlyos konfliktusokkal küzdő kapcsolatokban nem javasolt azonnal bevezetni, mert a gesztus ilyenkor erőltetettnek, hiteltelennek hathat.

Fotó: Danie Franco / Unsplash

Hogyan érdemes bevezetni a mindennapokba?

A szakemberek szerint a siker kulcsa a tudatosság és a rendszeresség. Érdemes egy konkrét napszakhoz kötni a rituálét, például reggeli induláskor vagy lefekvés előtt. Az ilyen átmeneti pillanatok segítenek megszakítani a „feladatmenedzseri” üzemmódot, és teret adnak az érzelmi kapcsolódásnak.