A kutatás azt vizsgálta, hogy a metformin nevű készítményt szedő cukorbetegeknél hogyan alakul az időskori makuladegeneráció (AMD). Az eredmények szerint az 55 év feletti betegek körében azoknál, akik metformint szedtek, 37 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki az AMD középsúlyos formája öt év alatt, mint azoknál, akik nem kapták a gyógyszert – írja a Daily Mail.

A cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin új reményt adhat a látásromlás lassításában.

Fotó: Unsplash

Hogyan kapcsolódik a cukorbetegség elleni gyógyszer a makuladegenerációhoz?

Az AMD elsősorban az idősebb korosztályt érinti, és homályos látást, torz képet, valamint látótérkiesést okozhat, ami megnehezíti az olvasást és az arcok felismerését. Bár ritkán vezet teljes vaksághoz, a fejlett országokban az egyik leggyakoribb oka a súlyos látásromlásnak. A vizsgálat eredményei kizárólag cukorbetegekre vonatkoznak, az általános lakosságra nem.

Mit tudnak jelenleg, és mi a következő lépés?

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a metformin nem csökkentette a korai stádiumú AMD kialakulásának esélyét, és nem lassította a betegség minden formáját. Ugyanakkor a gyógyszer gyulladáscsökkentő és öregedéslassító hatásai magyarázatot adhatnak az eredményekre. A szakemberek szerint a következő lépés klinikai vizsgálatok elindítása lehet, hogy kiderüljön: a metformin valóban alkalmas-e célzott kezelésként a látás megőrzésére.