Hihetetlen, de igaz: öt testvér született ugyanazon a február 20-i napon

A Cummins-család története az egyik legismertebb születésnapi különlegesség az Egyesült Államokban. A szülők hét gyermeket neveltek fel, közülük öt – Catherine, Carol, Charles, Claudia és Cecilia – február 20-án látta meg a napvilágot, mégpedig 1952-ben, 1953-ban, 1956-ban, 1961-ben és 1966-ban.

A Cummins-család öt testvére február 20-án ünnepli születésnapját – öt különböző évben születtek.

Fotó: Facebook

Hogyan lehetséges, hogy a Cummins-család öt gyermeke ugyanazon a napon született?

A válasz röviden: puszta véletlen.

A testvérek között nincs ikerpár, és nem beszélhetünk mesterséges időzítésről sem.

Orvosi szakértők szerint annak az esélye, hogy öt, egymástól független terhességből született gyermek ugyanazon a naptári napon jöjjön világra, körülbelül 1 a 17 milliárdhoz.

Ez teszi igazán különlegessé a Cummins-család esetét: nem genetikai jelenségről vagy tudatos tervezésről van szó, hanem statisztikai csodáról.

The most siblings born on the same day is 5.



Catherine (1952), Carol (1953), Charles (1956), Claudia (1961) and Cecilia Cummins (1966) were all born on February 20th.



The odds of this happening is about 17.7 billion to one. — Guinness World Records (@GWR) February 20, 2021

Kik azok a testvérek a Cummins-családból, akik február 20-án születtek?

Catherine (1952)

Carol (1953)

Charles (1956)

Claudia (1961)

Cecilia (1966)

Mindannyian más-más évben születtek, mégis ugyanarra a napra esett érkezésük. A család további két gyermeke más időpontban látta meg a napvilágot.

Világrekord lett a Cummins-család történetéből?

A Cummins-család esete évekig egyedülállónak számított, és a Guinness Rekordok Könyve is figyelemmel kísérte a történetet. Hosszú ideig nem ismertek más családot, ahol öt nem iker testvér azonos napon született volna. A pakisztáni Mangi-családban 9 ember született ugyanazon a napon.

Később ugyan akadt olyan család, ahol több gyermek osztozott egy születésnapon, ám ott ikrek vagy többes terhességek is szerepet játszottak. A Cummins-család különlegessége éppen az, hogy minden gyermek külön terhességből született.

Hogyan ünnepli a Cummins-család a közös születésnapokat?

A család beszámolói szerint február 20-a mindig hatalmas esemény volt otthonukban. Bár a születésnap közös, az édesanya minden gyermek számára külön tortát és egyéni figyelmet biztosított, hogy senki ne érezze magát „elveszve” a közös ünneplésben.

Az évek során a dátum a családi összetartozás jelképévé vált.