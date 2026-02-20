Hihetetlen, de igaz: öt testvér született ugyanazon a február 20-i napon

A Cummins-család története az egyik legismertebb születésnapi különlegesség az Egyesült Államokban. A szülők hét gyermeket neveltek fel, közülük öt – Catherine, Carol, Charles, Claudia és Cecilia – február 20-án látta meg a napvilágot, mégpedig 1952-ben, 1953-ban, 1956-ban, 1961-ben és 1966-ban.
Hogyan lehetséges, hogy a Cummins-család öt gyermeke ugyanazon a napon született?
A válasz röviden: puszta véletlen.
A testvérek között nincs ikerpár, és nem beszélhetünk mesterséges időzítésről sem.
Orvosi szakértők szerint annak az esélye, hogy öt, egymástól független terhességből született gyermek ugyanazon a naptári napon jöjjön világra, körülbelül 1 a 17 milliárdhoz.
Ez teszi igazán különlegessé a Cummins-család esetét: nem genetikai jelenségről vagy tudatos tervezésről van szó, hanem statisztikai csodáról.
Kik azok a testvérek a Cummins-családból, akik február 20-án születtek?
- Catherine (1952)
- Carol (1953)
- Charles (1956)
- Claudia (1961)
- Cecilia (1966)
Mindannyian más-más évben születtek, mégis ugyanarra a napra esett érkezésük. A család további két gyermeke más időpontban látta meg a napvilágot.
Világrekord lett a Cummins-család történetéből?
A Cummins-család esete évekig egyedülállónak számított, és a Guinness Rekordok Könyve is figyelemmel kísérte a történetet. Hosszú ideig nem ismertek más családot, ahol öt nem iker testvér azonos napon született volna. A pakisztáni Mangi-családban 9 ember született ugyanazon a napon.
Később ugyan akadt olyan család, ahol több gyermek osztozott egy születésnapon, ám ott ikrek vagy többes terhességek is szerepet játszottak. A Cummins-család különlegessége éppen az, hogy minden gyermek külön terhességből született.
Hogyan ünnepli a Cummins-család a közös születésnapokat?
A család beszámolói szerint február 20-a mindig hatalmas esemény volt otthonukban. Bár a születésnap közös, az édesanya minden gyermek számára külön tortát és egyéni figyelmet biztosított, hogy senki ne érezze magát „elveszve” a közös ünneplésben.
Az évek során a dátum a családi összetartozás jelképévé vált.
Miért különleges a Cummins-család története?
A Cummins-család nemcsak statisztikai ritkaság, hanem egy olyan történet, amely rávilágít arra, hogy a véletlen néha egészen hihetetlen mintázatokat rajzol az emberi életben.
Öt különböző év. Egyetlen dátum. Egy család, amely február 20-án minden évben egyszerre ünnepli öt gyermek születésnapját.